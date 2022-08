Barka transportująca dwa pojazdy budowlane zawisła na remontowanym jazie Rędzińskim. Obecnie trwają czynności związane z jej odholowaniem. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 15.30. Barka przewożąca dwa samochody ciężarowe zaklinowała się na remontowanym jazie Rędzińskim.

Na pokładzie przebywały cztery osoby: dwóch kierowców pojazdów ciężarowych i dwie osoby, które obsługiwały barkę. Na skutek tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Będziemy wyjaśniać, czy nastąpił on w wyniku działań operatorów barki, czy może doszło do awarii sprzętu - przekazał PAP sierż. szt. Paweł Noga z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dodał, że obecnie trwają czynności związane z usunięciem barki z jazu. Działania te mogą potrwać do jutra. Na miejscu pracują służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a także policja i WOPR.