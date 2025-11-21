Policja zatrzymała 40-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg niebezpiecznych przestępstw na terenie Katowic. Sprawca odczepił wagon z pociągu towarowego, pozostawiając go na torach, a także ukradł elementy infrastruktury kolejowej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Zatrzymany mężczyzna

Seria niebezpiecznych incydentów na kolei

Do zatrzymania 40-latka doszło po kilku poważnych incydentach, które miały miejsce na katowickich torach.

We wrześniu mężczyzna odczepił ostatni wagon z pociągu towarowego, pozostawiając go na szlaku kolejowym. Jak ustalili śledczy, sprawca zatrzymał pociąg, ingerując w jego układy techniczne, odczepił wagon, a następnie przełożył tabliczkę sygnalizującą koniec pociągu na przedostatni wagon.



To jednak niejedyne przestępstwa, których dopuścił się zatrzymany. Kilka dni temu 40-latek włamał się do wieży obserwacyjnej przy ul. Hetmańskiej, gdzie znajdowały się urządzenia zasilające monitoring wizyjny.

Ponadto, do katowickiej komendy wpłynęły zgłoszenia o kradzieży z włamaniem do skrzynek zasilających kamery monitoringu kolejowego przy ul. 73 Pułku Piechoty oraz ul. Rolnej.

W obu przypadkach sprawca po uszkodzeniu zabezpieczeń kradł akumulatory i zasilacze.

Policja łączy sprawy i zatrzymuje podejrzanego

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Katowicach, wspierani przez kryminalnych z komendy wojewódzkiej oraz prokuraturę, szybko powiązali wszystkie zdarzenia.

"Analiza zebranych materiałów, działania operacyjne i ścisła współpraca katowickich policjantów, kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz prokuratury pozwoliła na powiązanie wszystkich zdarzeń i zatrzymanie tego samego dnia 40-letniego mężczyzny" - przekazała policja.



Usłyszał on zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu kolejowym, trzy zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy oraz zarzut posiadania środków odurzających, które miał przy sobie podczas zatrzymania.

40-latek przyznał się do zarzucanych czynów. "Na chwilę obecną nie są znane motywy jego działania, jest to przedmiotem toczącego się postępowania" - poinformowała policja.

Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.