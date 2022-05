Dość nietypowy pojazd, jak dla formacji jaką jest policja, znalazł się we flocie dolnośląsich mundurowych. To ambulans wyposażony w sprzęt umożliwiający ratowanie życia. Będzie wykorzystywany do działań związanych z zabezpieczaniem m.in. imprez masowych. Policyjnych ratowników przeszkolono już z obsługi specjalistycznego sprzętu znajdującego się w karetce.

/ Dolnośląska Policja / Materiały prasowe Ambulans dolnośląskich polocjantów to Volkswagen Crafter. Jego silnik ma moc 177 KM. Pojazd wyprodukowano w 2021 roku. Jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który nie odbiega od tego, jakim dysponuje pogotowie ratunkowe. Obsada policyjnego ambulansu składa się z policjantów posiadających odpowiednie kwalifikacje medyczne (ratownik medyczny, pielęgniarka) lub uprawnienia ratownika - informuje policja. Wewnątrz Craftera znajdują się różnego rodzaju nosze, deski stabilizacyjne do ewakuacji i transportowania poszkodowanych. W standardzie wyposażenia znalazł się przenośny respirator i jeden z najnowocześniejszych defibrylatorów z możliwością monitorowania najważniejszych parametrów życiowych - mówi sierż. szt. Wiktor Fedorczuk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. / Policja Dolnośląska / Materiały prasowe Ponadto ze względu na specyfikę służby, zespół medyczny, wyposażony został w specjalistyczne opatrunki. Również te do pomocy osobom z poparzeniami i opaski zaciskowe do tamowania masywnych krwotoków - dodaje policjant. Policjanci kilka dni temu brali udział w szkoleniu. Przedstawiciele firmy zajmującej się wyposażeniem ambulansów, instruowali ich z zakresu obsługi nowej karetki i jej wyposażenia. Zobacz również: Próbował otruć psa. Na dwa miesiące trafił do aresztu

