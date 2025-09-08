​Do sądu wpłynął skierowany przez Prokuraturę Rejonową dla Wrocławia-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu Michałowi F., który w jednej z wrocławskich galerii handlowych miał oddać w stronę obywatela Rumunii kilka strzałów z broni pneumatycznej, a następnie go pobić. Grozi mu za to nawet do 20 lat więzienia.

O przekazaniu aktu oskarżenia śledczy poinformowali w opublikowanym komunikacie.

Rasistowski atak w galerii handlowej. Agresor dotkliwie pobił swoją ofiarę

Według prokuratury, 15 marca 2025 roku, Michał F. w jednej z wrocławskich galerii handlowych kilkukrotnie strzelił w kierunku pokrzywdzonego z pistoletu pneumatycznego. Następnie bił go i kopał po całym ciele.

Zdaniem śledczych, wystrzelony pocisk trafił obywatela Rumunii w oko, powodując poważne uszkodzenie gałki ocznej i przerwanie rogówki. Obrażenia spowodowały u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu i kalectwo.

Jak opisywały wówczas zdarzenie media, powodem napaści była sprzeczka o miejsce przy stoliku.

Michał F. przyznał się do winy

Zdaniem śledczych, atak nastąpił z powodu przynależności narodowej ofiary. Z tym zarzutem nie zgodził się oskarżony. Na etapie postępowania przygotowawczego, w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego, Michał F. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, wyjaśniając jednak, że czyn ten nie miał charakteru rasistowskiego - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek.

Grozi mu 20 lat więzienia

Dodała, że z opinii biegłego z zakresu badań broni i balistyki wynika, że użyty do ataku pistolet nie jest bronią w rozumieniu ustawy z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Dlatego na jego posiadanie nie jest wymagane pozwolenie ani też nie jest wymagana jego rejestracja.

Michał F. na rozprawę oczekuje w areszcie. Za czyn, którego się dopuścił, grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.