Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydował o obniżeniu swoich wynagrodzeń w związku z trudną sytuacją finansową firmy - poinformowała spółka w oficjalnym komunikacie. To kolejny krok w ramach szeroko zakrojonego planu restrukturyzacji, który ma na celu poprawę kondycji finansowej największego producenta wysokiej jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej.

"Decyzja ta została podjęta jednogłośnie przez wszystkich Członków Zarządu, i to pomimo faktu, że funkcjonuje on w okrojonym, czteroosobowym składzie, a nie sześcioosobowym jak miało to miejsce wcześniej" - zaznaczyła Jastrzębska Spółka Węglowa w komunikacie. Jak napisano, działanie to stanowi wyraz odpowiedzialności i solidarności kierownictwa spółki z pracownikami oraz jest elementem szerszych działań zmierzających do stabilizacji sytuacji finansowej JSW.

Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona poinformował z kolei na platformie X, że MAP jako większościowy akcjonariusz zawnioskuje o zwołanie walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia członków rady nadzorczej JSW.

Ile zarabia kierownictwo JSW?

Zgodnie z ostatnimi informacjami spółki, prezes zarządu JSW zarabia miesięcznie 60 tys. zł brutto, a członek zarządu 50 tys. zł brutto, przy czym wynagrodzenia te nie obejmują premii i elementów zależnych od wyników.

Według ostatnich dostępnych danych za 2024 r., wynagrodzenia całego zarządu wyniosły w tamtym roku 5,9 mln zł, a rady nadzorczej - 0,926 mln zł.

W czwartek referendum

W czwartek wśród załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej ma się odbyć referendum dotyczące zgody na wynegocjowane porozumienie zawieszające niektóre świadczenia pracownicze. Ma być ono częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie jej przyszłości wobec trudnych warunków rynkowych. W razie braku zgody załogi JSW ma stanąć przed koniecznością restrukturyzacji ustawowej.

Projekt porozumienia przewiduje m.in. zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

JSW - największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.