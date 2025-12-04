Ponad 10 km ma korek na drodze ekspresowej S2 w okolicach Warszawy. Między węzłami Konotopa i Al. Jerozolimskie zderzyły się trzy auta.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O godzinie 7:00 na S2 w kierunku Terespola kierowca ciężarówki zmieniając pas ruchu, nie zauważył osobówki jadącej prawym pasem i zepchnął ją na pobocze. A ta zderzyła się z innym samochodem.



W trakcie wykonywanych czynności ustalono, że wszyscy kierujący byli trzeźwi. Posiadali ważne uprawnienia do kierowania pojazdami. Nikt z kierujących nie ucierpiał - powiedział w rozmowie z RMF FM młodszy aspirant Paweł Siwek ze stołecznej policji.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma osób rannych, ale zablokowany został lewy i środkowy pas jezdni w kierunku Terespola.

O godzinie 9:00 korek w kierunku Terespola przed węzłem Konotopa ma ponad 10 km, a w przeciwną stronę ok. 5 km. Utrudnienia mają potrwać jeszcze ok. godziny.



