Prokuratura Rejonowa w Miechowie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego w Szczepanowicach (Małopolskie), w którym zginął 11-letni Nikodem Marecki, młody aktor znany z filmów "Biała odwaga", "Zołza", serialu "Szpital św. Anny". Chłopiec wybiegł zza autobusu szkolnego pod koła ciężarówki. Specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej Collegium ustalili bezpośrednią przyczynę śmierci chłopca.

Prokuratura w Miechowie prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął 11-letni Nikodem Marecki.

Do tragedii doszło 27 listopada w Szczepanowicach, gdy chłopiec wbiegł na jezdnię zza autobusu szkolnego i został potrącony przez ciężarówkę.

Nikodem był młodym aktorem znanym m.in. z seriali "Biała odwaga" i "Szpital św. Anny" .

Prokuratura Rejonowa w Miechowie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł pieszy. Poinformowała o tym w środę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec.

Do tragedii doszło 27 listopada w Szczepanowicach w gminie Słomniki. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec na oznakowanym przystanku autobusowym, przebiegając z prawej na lewą stronę drogi za autobusem szkolnym, wtargnął na jezdnię wprost pod samochód ciężarowy.

Na miejscu wypadku lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 11-latka do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Niestety, jego życia nie udało się uratować.

Ze wstępnej opinii Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ w Krakowie wynika, że przyczyną śmierci chłopca stało się masywne pęknięcie lewego płata wątroby powstałe w wyniku wypadku.

Kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Według prokuratury nie przekroczył dopuszczalnej na tym odcinku drogi prędkości.

Pogrzeb 11-letniego Nikodema Mareckiego odbył się w środę. 3 grudnia, w Niedźwiedziu w Małopolsce.

Nikodem Marecki zagrał w serialu "Biała odwaga" w reż. Marcina Koszałki syna głównej bohaterki. Widzowie mogli go również oglądać w filmie "Zołza" u boku Małgorzaty Kożuchowskiej oraz w serialu "Szpital św. Anny".

