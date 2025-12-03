W rejonie Ronda Kocmyrzowskiego w Krakowie doszło do zderzenia tramwajów. Ze wstępnych informacji wynika, że w poważnym wypadku poszkodowanych mogło zostać nawet 20 osób.

Poważnie ranny w wypadku został motorniczy jednego ze składów.

Pogotowie zabrało go do szpitala. Na miejscu trwa akcja służb. Są korki i duże utrudnienia w tym rejonie.

Ze wstępnych informacji wynika, że w wypadku zostało rannych nawet 20 osób.

Jak informuje MPK na ul. Bieńczyckiej na kierunku Ronda Kocmyrzowskiego nastąpiło zatrzymanie ruchu. Linie tramwajowe 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe.

