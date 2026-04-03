Osiem osób trafiło do szpitala po zderzeniu autobusu miejskiego z samochodem w podwarszawskich Markach. Poszkodowani w tym wypadku są w stanie, który nie zagraża ich życiu.

Zderzenie autobusu miejskiego z samochodem w podwarszawskich Markach / Albert Zawada / PAP

Do groźnego wypadku doszło w piątek po południu w Markach pod Warszawą. Samochód osobowy zderzył się z autobusem miejskim.

Około godz. 16:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu, które miało miejsce w Markach na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z Lisa-Kuli. Kierowca BMW, nie dostosowując się do sygnalizacji świetlnej, wjechał na skrzyżowanie i uderzył w bok autobusu - przekazał RMF FM młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

Dodał, że wskutek zderzenia autobus przewrócił się na bok. Ucierpiało osiem osób, które zostały przetransportowane do szpitala.

Wypadek w podwarszawskich Markach. Samochód zderzył się z miejskim autobusem / Albert Zawada / PAP

Wiadomo, że kierowcy autobusu i samochodu byli trzeźwi i mieli uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Na miejscu wypadku występują duże utrudnienia w ruchu. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o problemach w kursowaniu linii 140, 240, 340, 738, L44 i L46. Autobusy zostały skierowane na objazdy: