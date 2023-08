12-letni Krystian Katyl wyszedł dzisiaj rano ze swojego domu w warszawskim Rembertowie i do tej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z bliskimi. Policja prosi o natychmiastowy kontakt każdą osobę, która ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu chłopca.

Policja w Rembertowie apeluje o pomoc w poszukiwaniach 12-letniego Krystiana / Policja Warszawa / Policja

Funkcjonariusze z komisariatu w Rembertowie prowadzą poszukiwania 12-letniego Krystiana Katyla. Chłopiec wyszedł z domu prawdopodobnie około godziny 5 rano w czwartek. Kiedy jego rodzice kładli się wieczorem spać, Krystian był jeszcze w domu.

Policja nie ma żadnej hipotezy, która tłumaczyłaby zniknięcie chłopca. Śledczy wykluczają porwanie czy przestępczy charakter zdarzenia, dlatego też nie zdecydowano do tej pory o uruchomieniu Child Alertu.

Jak informuje reporterka RMF FM policja wyklucza także ucieczkę chłopca. Nic nie wskazuje na to, by w domu miało dochodzić do przemocy.

12-latka poszukują policjanci i strażacy. O wsparcie poproszono także wojska obrony terytorialnej. Chłopiec zaginął w zalesionej okolicy.

Rysopis zaginionego chłopca

Rysopis: wzrost 134 cm, szczupły, ok. 28 kg, włosy bardzo krótkie czarne, oczy piwne, nos krótki, uszy normalne, pełne uzębienie.

Znaki szczególne: jasna plamka (łysina) zlokalizowana w tylnej części głowy.

W chwili zaginięcia ubrany był w czerwoną bluzkę z długim rękawem z obrazkiem ludzika, granatowe spodnie dresowe, najprawdopodobniej jest boso. Chłopiec bardzo lubi jeździć środkami komunikacji miejskiej, szczególnie autobusami.

Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu chłopca.

Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego proszone są o kontakt z policjantami komisariatu w Rembertowie tel. 47 723-24-05 lub z najbliższą jednostką Policji, a także pod bezpłatnym numerem telefonu 112, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dyzurny.kp-rembertow@ksp.policja.gov.pl.