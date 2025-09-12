Od początku roku do początku września Tatrzański Park Narodowy odwiedziły niemal 4 miliony osób. Tylko w sierpniu na tatrzańskie szlaki weszło ponad milion turystów – to absolutny rekord. Park zapewnia, że mimo ogromnego zainteresowania, ruch turystyczny jest pod kontrolą, a przyroda stale monitorowana.

Rekordowa frekwencja w Tatrach. Ponad milion turystów w sierpniu / Shutterstock

Według danych TPN, sierpień okazał się rekordowy pod względem liczby odwiedzających - na szlaki weszły wtedy aż 1 097 653 osoby.

Lipiec również cieszył się dużą popularnością - odnotowano wtedy 794 017 wejść, a w czerwcu - 589 443.

Statystyki powstały na podstawie liczby sprzedanych biletów wstępu oraz przejazdów koleją linową na Kasprowy Wierch.

Najpopularniejsze i najmniej uczęszczane szlaki

Największym zainteresowaniem turystów cieszy się trasa do Morskiego Oka. W punkcie wejściowym na Palenicy Białczańskiej naliczono aż 467 248 wejść. Kolejka na Kasprowy Wierch przewiozła 436 007 osób, a Dolinę Kościeliską odwiedziło 358 243 turystów.

Najrzadziej wybierane są Dolina Lejowa (3 658 wejść), Dolina Olczyska (22 140) oraz szlak z Zazadniej w kierunku Rusinowej Polany (29 399 osób).

Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski zwraca uwagę, że tak duża frekwencja to dowód niesłabnącego zainteresowania Tatrami, ale także ogromna odpowiedzialność za ochronę przyrody.

W odpowiedzi na pytania o ewentualne ograniczenia ruchu turystycznego dyrektor zaznacza, że w parku już obowiązują ważne regulacje.

Przede wszystkim poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych szlakach, co pozwala minimalizować wpływ turystyki na przyrodę. Od marca do listopada obowiązuje także zakaz wędrówek po zmroku, aby nie zakłócać życia zwierząt - wylicza.

Monitoring i edukacja zamiast nowych zakazów

TPN stale monitoruje stan przyrody i w razie potrzeby reaguje, np. czasowo zamykając trasy z powodu obecności niedźwiedzi czy sokołów.

Na razie nie planujemy wprowadzania dalej idących ograniczeń. To rozwiązanie ostateczne, które można rozważać tylko w przypadku wyraźnego pogorszenia stanu przyrody - zaznacza Ziobrowski.

Dyrektor przypomina, że parki narodowe są dobrem wspólnym i pełnią ważne funkcje społeczne. Coraz więcej turystów korzysta z e-biletów, które pozwalają ominąć kolejki przy wejściu.

Do końca sierpnia z tej formy zakupu skorzystało 811 992 osób. Darmowe wejście dzięki Karcie Dużej Rodziny wykorzystało 228 918 turystów.

