Tarcza Anna drążąca tunel drugiej linii metra przejdzie pod ulicą Górczewską. Dziś od godziny 22.00 do 22.00 w piątek będzie zamknięta jezdnia w stronę ul. Powstańców Śląskich za ul. Klemensiewicza – poinformował stołeczny ratusz.

Budowa stacji metra Lazurowa w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Objazd został wyznaczony ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich.

"Trasa linii 349 nie zmieni się - autobusy będą jeździły tymi samymi ulicami, ale w odwrotną stronę, tj. z ul. Batalionów Chłopskich skręcą w Lazurową w prawo, a nie jak standardowo, w lewo. Dzięki temu pojadą północną jezdnią ul. Górczewskiej, czyli tą, która nie będzie zamknięta" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii 149 oraz 712, 714, 719, 743 w kierunku stacji metra Bemowo będą jeździły ulicami Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich i zakończą trasę na przystanku Czumy 02 (na Powstańców Śląskich, za skrzyżowaniem z Konarskiego, w kierunku Górczewskiej). W przeciwnym kierunku ich trasy się nie zmienią.

Na Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich skierowane zostaną także autobusy linii 167 w kierunku Siekierek. Autobusy linii 177 i 743 nie będą dojeżdżały do skrzyżowania ul. Lazurowej z Górczewską, tylko zakończą i rozpoczną trasę na Powstańców Śląskich przy stacji metra Bemowo.

Nocne N42 w stronę Dworca Centralnego nie będą jeździły południową jezdnią ul. Górczewskiej. Po zawróceniu na pętli Osiedle Górczewska pojadą Lazurową do Połczyńskiej i swojej stałej trasy.

Ruch tramwajowy na ul. Górczewskiej, na odcinku od Powstańców Śląskich do pętli Os. Górczewska, będzie wyłączony od środy 16 kwietnia. W tym czasie tramwaje linii 10 i 78 pojadą do i z pętli Koło - z ul. Powstańców Śląskich będą skręcały w Radiową i dojadą do pętli przy skrzyżowaniu Obozowej, Księcia Janusza i Dywizjonu 303. Na swoje stałe trasy wrócą od soboty 19 kwietnia.