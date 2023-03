Warszawscy strażacy zyskali laboratorium na kółkach. Mobilne cacko będzie służyć do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Na zakup specjalistycznego TIR-a przeznaczono 12 milionów złotych.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Supernowoczesny wóz, który jest laboratorium na kółkach trafił do Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy. Jego koszt to 12 milionów złotych. Będzie służyć do wykrywania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych.

Przykładów jest naprawdę bardzo dużo, począwszy od przesyłek z nieznanymi substancjami, które trafiają do instytucji. Żeby móc rozpoznać te zagrożenia, musimy wykonać szereg analiz. Ten samochód nam daje dużo wyższe możliwości. Jesteśmy tutaj w stanie już opracowywać, badać DNA, jeżeli będą substancje biologiczne czy wręcz wypadki w przemyśle (...) ten sprzęt na pewno nam dużo bardziej pomoże do tego, żeby móc analizować te rzeczy - powiedział reporterowi RMF MAXX Przemysławowi Mzykowi dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 6 - Paweł Szymanek.

Drugie z mobilnych laboratoriów trafiło do Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Ich zakup był dofinansowany z funduszy unijnych.

Uroczysta prezentacja mobilnych laboratoriów dla Państwowej Straży Pożarnej odbyła się w środę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.