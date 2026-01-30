Warszawa przygotowuje się na kolejną falę siarczystych mrozów. Już od piątkowego wieczoru na ulice miasta wyjadą specjalne, bezpłatne autobusy grzewcze, a od soboty w kilku lokalizacjach pojawią się ogrzewane namioty z ciepłymi napojami. Sprawdź, gdzie można się ogrzać i jak skorzystać z pomocy w najbliższych dniach.

/ Leszek Szymański / PAP

Synoptycy ostrzegają przed kolejnym spadkiem temperatury w stolicy. W związku z prognozowanymi mrozami miasto uruchamia dodatkowe środki wsparcia dla mieszkańców.

"W najbliższych dniach Państwowa Straż Pożarna ponownie wystawi pięć ogrzewanych namiotów, a dzięki współpracy z Wodociągami Warszawskimi mieszkańcy będą mogli napić się tam ciepłej herbaty i kawy" - poinformował stołeczny ratusz.





Ogrzewane namioty w pięciu lokalizacjach

Ogrzewane namioty będą dostępne od soboty do poniedziałku w godzinach 6:00-18:00.

Mieszkańcy znajdą je w następujących miejscach: Stacja Metro Centrum - wyjście z Patelni; Rondo Wiatraczna - między Grochowską a Al. Waszyngtona; skrzyżowanie Al. Solidarności/Targowa; pętla Metro Wilanowska; stacja Metro Słodowiec - ul. Żeromskiego/ul. Marymoncka.

W każdym z namiotów będzie można napić się gorącej herbaty lub kawy i schronić przed zimnem.





Bezpłatne autobusy grzewcze na ulicach miasta

Już od piątku od godziny 18:00 na ulice Warszawy wyjadą dwa specjalne autobusy, w których będzie można się ogrzać.

"Ich trasy zostały zaplanowane tak, by można było do nich wsiąść w wielu rejonach miasta tam, gdzie jest wielu pieszych" - przekazał ratusz.

Autobusy będą kursowały przez całą noc, a ostatni kurs rozpocznie się o 9:00 rano.

Trasy i przystanki autobusów "Ogrzej się"

Pierwsza linia, "Ogrzej się - linia A", będzie kursować na trasie: Dworzec Centralny, Emilii Plater, Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Górczewska, Leszno, Okopowa, Aleja Solidarności, Aleja Jana Pawła II, Dworzec Centralny.

Autobus zatrzyma się m.in. na przystankach: Dw. Centralny, Pl. Zawiszy, Dw. Zachodni, PKP Wola (Kasprzaka), Metro Młynów, Okopowa, Kino Femina, Rondo ONZ.

Druga linia, "Ogrzej się - linia B", pojedzie trasą: Plac Hallera, Jagiellońska, św. Cyryla i Metodego, Targowa, Zamoyskiego, Lubelska, Bliska, Żupnicza, Chodakowska, Stanisławowska, Dwernickiego, Wiatraczna, Grochowska, Zamoyskiego, Targowa, Aleja "Solidarności", Jagiellońska, Plac Hallera.

Przystanki na tej trasie to m.in.: Plac Hallera, Dw. Wileński, Ząbkowska, Kijowska, Al. Zieleniecka, Dw. Wschodni (Lubelska), Wiatraczna, Praga Płd. - Ratusz.

Pozostałe przystanki na trasach autobusów obowiązują jako "na żądanie", co oznacza, że pasażerowie muszą zasygnalizować kierowcy chęć zatrzymania się.



