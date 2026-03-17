20-letni narciarz z Polski zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w lawinie, która porwała go na lodowcu Presena na północy Włoch. Polak z bratem jeździli na nartach poza wyznaczoną trasą. Włoskie media podały, że bratu ofiary nic się nie stało.

Akcja ratunkowa Narodowego Korpusu Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego, zdj. poglądowe / Narodowy Korpus Ratownictwa Alpejskiego i Speleologicznego (CNSAS) /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Lawina pochłonęła życie polskiego narciarza

Narciarz z Polski zmarł po tym, gdy porwała go lawina. Do tragedii doszło na lodowcu, znajdującym się na granicy między prowincją Brescia w Lombardii a Trydentem na lodowcu Presena na północy Włoch - poinformował dziennik "La Repubblica".



Polski narciarz został porwany i zasypany przez lawinę, kiedy zjeżdżał z bratem żlebem tuż obok trasy narciarskiej na wysokości około 2700 metrów nad poziomem morza. Alarm podnieśli inni narciarze obecni w pobliżu i żołnierze z oddziału alpejskiego, pełniący służbę w rejonie stoku narciarskiego.

Gdy na miejsce dotarło dwóch ratowników górskich, zastali brata ofiary, który próbował odkopać go spod śniegu. Natychmiast powiadomiono centralę ratunkową, która wysłała helikopter z zespołem ratowniczym i tzw. psem lawinowym. Młody narciarz został wydobyty spod śniegu nieprzytomny, w stanie zatrzymania krążenia. Ratownicy rozpoczęli reanimację, a po dotarciu zespołu medycznego został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Trydencie, gdzie trafił w stanie krytycznym. Zmarł wkrótce po przybyciu do szpitala.

"Obaj mieli standardowy sprzęt, ale znajdowali się poza trasą. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, brat ofiary zdołał już odnaleźć go i udrożnić drogi oddechowe, ale od razu było jasne, że stan chłopaka jest bardzo ciężki. Ratownicy ruszyli na pomoc natychmiast, bo żleb, w którym jechali narciarze, znajduje się bardzo blisko tras, zaś obsługa wyciągów widziała całe zdarzenie. Niestety nie dało się nic zrobić" – powiedział cytowany przez gazetę radny z pobliskiej gminy Ponte di Legno - Andrea Zampatti.

Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą karabinierzy.