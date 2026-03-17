Mieszkańcy Krakowa mają szansę współdecydować o przyszłości jednego z najpopularniejszych terenów rekreacyjnych w mieście. Ruszają konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Parku Bagry Wielkie. Władze miasta zachęcają do aktywnego udziału i przedstawienia swoich pomysłów na zmiany.

/ Anna Kaczmarz/Polska Press / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Bagry Wielkie - zielone serce Krakowa

Park Bagry Wielkie to miejsce, które przez lata zyskało ogromną popularność wśród Krakowian. Dawna żwirownia przekształciła się w atrakcyjny teren rekreacyjny i przyrodniczy.

Proces konsultacyjny potrwa od 30 marca do 29 maja. W tym czasie mieszkańcy będą mogli wziąć udział w licznych wydarzeniach i wyrazić swoje opinie na temat przyszłości parku. Wśród zaplanowanych aktywności znalazły się m.in.:



Spacer badawczy po parku – 11 kwietnia w godz. 11:00-14:00, zbiórka przy tężni solankowej.

Warsztaty projektowe – 4 maja o godz. 17:00 w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych przy ul. Zabłocie 22.

Spotkanie konsultacyjne – 28 maja o godz. 17:00, miejsce zostanie podane w dniu rozpoczęcia konsultacji.

Telefoniczne dyżury eksperckie – możliwość rozmowy z projektantem w wyznaczonych terminach.

Ankieta konsultacyjna – dostępna online i w wersji papierowej podczas wydarzeń.

Dodatkowo w parku pojawią się tablice informacyjne z ekspozycją dotyczącą planowanych zmian.



O co pytają organizatorzy?

Władze miasta chcą poznać opinie mieszkańców na temat sposobu użytkowania parku, potrzeb różnych grup użytkowników, miejsc wymagających poprawy oraz propozycji dotyczących ochrony przyrody.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się także kwestie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów i rodzin z dziećmi, a także pomysły na rozwiązania przyjazne środowisku.



Podczas debaty eksperckiej i warsztatów przewidziano możliwość udziału tłumacza polskiego języka migowego. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o zgłoszenie potrzeby do 1 kwietnia.



Twoje zdanie ma znaczenie

Organizatorzy zachęcają do aktywnego udziału w konsultacjach. „Zapraszamy wszystkich mieszkańców, użytkowników parku oraz wszystkich zainteresowanych do wspólnego projektowania Bagrów. Zebrane opinie zostaną bezpośrednio uwzględnione w dokumentacji projektowej” – czytamy w komunikacie.

Więcej szczegółów dotyczących konsultacji zostanie opublikowanych w dniu ich rozpoczęcia.