Już w niedzielę, 22 marca Warszawa stanie się areną największego półmaratonu w historii Polski. Na starcie jubileuszowej, 20. edycji wydarzenia pojawi się kilkadziesiąt tysięcy uczestników. To oznacza, że kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Niektóre ulice zostaną całkowicie zamknięte. Sprawdź szczegóły.

Marokańczyk Soufian Bouquantar cieszy się ze zwycięstwa na mecie 19. Półmaratonu Warszawskiego

Tegoroczny Półmaraton Warszawski to prawdziwe sportowe święto. Na trasie liczącej 21,0975 km, posiadającej atesty PZLA i World Athletics, pobiegnie rekordowa liczba 33 tysięcy osób.

Wszystkie miejsca startowe zostały już wyprzedane.

Trwają jeszcze zapisy na bieg towarzyszący na 5 km, w którym przygotowano 8 tysięcy miejsc. Możę się więc okazać, że ulicami stolicy pobiegnie w niedzielę ponad 40 tys. osób.



Trasa przez serce stolicy

Start półmaratonu zaplanowano na Moście Poniatowskiego o godzinie 11:00.

Trasa poprowadzi przez najbardziej znane ulice Warszawy, m.in. Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Krasińskich, Plac Inwalidów, Plac Wilsona, a następnie Wybrzeżem Gdyńskim i Mostem Gdańskim.

Meta znajdzie się na błoniach Stadionu PGE Narodowy.



Utrudnienia dla kierowców i darmowa komunikacja dla biegaczy

W związku z wydarzeniem, od piątku do niedzieli obowiązywać będzie całkowity zakaz parkowania w okolicach PGE Narodowego.

Zarówno parking naziemny, jak i podziemny będą zamknięte. Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej – uczestnicy półmaratonu mogą tego dnia jeździć za darmo, okazując numer startowy.

Wszystkie szczegóły dotyczące zamkniętych ulic podczas wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Półmaratonu Warszawskiego.

Na błoniach PGE Narodowego powstanie miasteczko biegowe z atrakcjami dla dorosłych i dzieci, czynne będzie w godzinach 8:00–15:30.

Na trasie biegu znajdzie się aż 40 stref kibicowania, co 500 metrów, co ma dodatkowo podgrzać atmosferę i wspierać biegaczy w walce o najlepsze wyniki.



