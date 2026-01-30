Władze gminy Będzino (woj. zachodniopomorskie) wydały pilny apel do mieszkańców, by do odwołania nie wchodzili do lasu. Powodem jest potwierdzenie obecności dzikiego kota, który może być pumą lub gepardem.

Niebezpieczne zwierzę (puma lub gepard) zostało zauważone na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w kierunku Wierzchomina, włącznie z obszarem chronionym NATURA 2000 – Warnie Bagno.

Władze gminy Będzino ostrzegają: „Informujemy, że istnieje potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców”.

Zalecenia dla mieszkańców

Władze gminy apelują, by nie wchodzić do lasu oraz zachować szczególną ostrożność w rejonach przyległych do terenów leśnych.

Mieszkańcy proszeni są również o niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez nadzoru, niezbliżanie się do dzikiego kota w przypadku jego zauważenia oraz niepodejmowanie prób fotografowania lub płoszenia zwierzęcia.

Co zrobić w razie zauważenia drapieżnika?

Wszelkie informacje dotyczące miejsca przebywania zwierzęcia należy niezwłocznie zgłaszać pod numer alarmowy 112 lub do właściwego nadleśnictwa.

Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby, które na bieżąco będą informować o swoich działaniach.

