Warszawa widnieje na drugim miejscu na prestiżowej liście "The New York Times". Amerykański dziennik opublikował ranking "52 Places to Go in 2026", a więc 52 miejsc, które warto odwiedzić w rozpoczynającym się właśnie roku. Co szczególnie spodobało się w naszej stolicy? "Całkowicie białe Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaprojektowane przez Thomasa Phifera, lśni obok potężnego Pałacu Kultury i Nauki z czasów stalinowskich (...). Przez dekady stolica Polski była postrzegana jako pragmatyczna, a nie magnetyczna. W 2026 roku domaga się nowego spojrzenia" - piszą dziennikarze.

Warszawa – najciekawszy kierunek podróży według "New York Times"

To ogromny sukces stolicy Polski, która wyprzedziła takie światowe metropolie jak Bangkok, Barcelona, Islandia czy Melbourne. Wyróżnienie w rankingu "New York Times" to dowód, że Warszawa konsekwentnie buduje swój wizerunek jako nowoczesna europejska stolica, w której historia spotyka się z przyszłością. Miasto zostało docenione za nowatorskie przestrzenie, dynamiczną scenę artystyczną oraz wyjątkowe doświadczenia czekające na odwiedzających. Szczególne uznanie zdobyło nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprojektowane przez Thomasa Phifera.

"Na liście znalazły się również kultowa droga Route 66 w Stanach Zjednoczonych, japońska wyspa Nagasaki, Seszele, Asyż oraz Anglia, w której z okazji 100-lecia powstania 'Kubusia Puchatka' zaplanowano atrakcje na cały rok" - informuje urząd miasta.

Pierwsze miejsce w rankignu określono jako "Revolutionary America" - to łącznie Filadelfia, Massachusetts, Wirginia, Nowy Jork, New Jersey, Mount Vernon i Waszyngton. Jest to związane z obchodami 250-lecia Stanów Zjednoczonych.

Co warto zobaczyć w Muzeum Sztuki Nowoczesnej?

Zdaniem twórców rankingu, na szczególną uwagę zasługuje przełomowa wystawa "Kwestia kobieca 1550–2025" , obejmująca niemal 200 dzieł i ukazująca bogactwo twórczości artystek od renesansu po współczesność. Można ją oglądać do 3 maja.

Przemiany w centrum Warszawy – Plac Defilad i nowe inwestycje

"New York Times" zwraca uwagę na zmiany zachodzące w sercu miasta. Plac Defilad, niegdyś miejsce masowych parad, przeobraża się w zieloną, przyjazną pieszym i pełną życia przestrzeń publiczną. Nowa aranżacja łączy kluczowe instytucje kultury, w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz nową siedzibę TR Warszawa – jednego z najbardziej cenionych teatrów w Polsce.