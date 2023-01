Z początkiem roku rusza kolejna akcja kastracji i sterylizacji psów i kotów. Mieszkający w stolicy właściciele czworonogów będą mogli również je zaczipować. Na zabiegi można umówić się w jednej z 28 stołecznych lecznic - poinformował stołeczny ratusz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Akcja prowadzona będzie do końca listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych. W tym roku miasto wyda na ten cel 700 tys. zł.



Zabiegi będą realizowane w 28 warszawskich lecznicach. Właściciele czworonogów mogą wybrać jedną z nich, bez względu na dzielnicę zamieszkania. Ważne jest jednak, by mieszkać na terenie Warszawy.



Zabiegowi można poddać zwierzę powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujące się do znieczulenia ogólnego. Pupil musi być również zaczipowany, a w przypadku psów dodatkowym wymogiem jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z rozporządzeniem wojewody mazowieckiego, na terenie stolicy wprowadzono również obowiązek szczepienia kotów przeciwko tej chorobie - zaznaczył ratusz.

Warszawiacy chętnie korzystają z akcji



Właściciele czworonogów w ciągu roku mogą poddać zabiegom finansowym przez miasto maksymalnie dwa zwierzaki. Od 2012 roku, czyli od początku obowiązywania programu, sterylizacji i kastracji w ramach akcji prowadzonej przez Warszawę poddano ponad 20,5 tys. psów i kotów.



Warszawiacy mogą również bezpłatnie zaczipować zwierzaka. Warunkiem jest ukończenie przez niego 12 tygodnia życia. Psy muszą posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. W latach 2007-2022 w ramach miejskiej akcji zaczipowano niemal 110 tys. psów i kotów.