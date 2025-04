W 82. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, 19 kwietnia o godzinie 12:00, w stolicy rozlegną się syreny alarmowe. Będzie to symboliczny gest upamiętniający bohaterów, którzy walczyli o wolność i godność człowieka.

Słup ogłoszeniowy z plakatem akcji Żonkile zorganizowanej w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim / Adam Burakowski / East News

Upamiętnienie uczestników powstania

W sobotę, 19 kwietnia, w Warszawie zostaną uruchomione syreny alarmowe, które zabrzmią w południe na terenie całego miasta. Sygnał alarmowy będzie trwał minutę i będzie miał charakter sygnału ciągłego. Zgodnie z komunikatem wojewody mazowieckiego, będzie to także test poprawności działania systemu ostrzegania w stolicy.

Wojewoda mazowiecki, Mariusz Frankowski, zaznaczył, że to symboliczne upamiętnienie uczestników powstania w getcie warszawskim, którzy walczyli o wolność i godność człowieka. Tego dnia oddajmy hołd bohaterom, którzy stanęli do nierównej walki z wrogiem i zapłacili za to najwyższą cenę - powiedział Frankowski.

Tło powstania w getcie warszawskim

Powstanie w getcie warszawskim wybuchło 19 kwietnia 1943 roku i trwało do 16 maja. Zostało wywołane przez żydowskie formacje podziemne w reakcji na decyzję Niemców o likwidacji warszawskiego getta w ramach planu zagłady Żydów. Był to pierwszy zbrojny opór przeciwko Niemcom na tak dużą skalę, którego uczestnicy zapłacili najwyższą cenę za swoją walkę.