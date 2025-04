Gang kradnący w Warszawie i okolicach samochody japońskich i koreańskich marek rozbili policjanci ze stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową. Koło Wołomina na gorącym uczynku zatrzymali szefa grupy, a także trzy kolejne osoby.

Policja rozbiła gang samochodowy / KSP / Policja

Jak informuje reporter RMF FM, wielomiesięczna praca policjantów pozwoliła na ustalenie miejsc, w których złodzieje mają tzw. dziuple samochodowe.

W jednym z takich miejsc funkcjonariusze urządzili zasadzkę.

Szef gangu wpadł na gorącym uczynku

W nocy na posesję wjechał luksusowy SUV. Za kierownicą siedział znany policjantom poszukiwany 47-latek. Mężczyzna próbował uciekać, lecz został obezwładniony i zatrzymany.

We wnętrzu pojazdu znaleziono zdemontowane urządzenie do satelitarnego namierzania. Oprócz tego była tam aparatura do zagłuszania sygnału GPS.

Na tej samej posesji zatrzymano jeszcze dwóch członków grupy, a w okolicach jeszcze jednego mężczyznę, u którego odkryto kradzione części.

Rozbicie gangu samochodowego przez policję KSP / Policja

Zatrzymanym postawiono do tej pory 16 zarzutów.

Grupa kradła japońskie i koreańskie samochody głównie w Warszawie i na terenie powiatu otwockiego.

Policja rozbiła gang samochodowy / KSP / Policja

Policja rozbiła gang samochodowy / KSP / Policja