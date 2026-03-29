Wypadek na stacji Pole Mokotowskie w Warszawie. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami na linii metra M1. Pociągi kursują w ograniczonym zakresie, a cztery stacje pozostają wyłączone z ruchu.

Jak poinformowała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, w wyniku wypadku na stacji Pole Mokotowskie, pociągi linii M1 kursują obecnie w dwóch pętlach. Składy jeżdżą od Kabat do Wilanowskiej oraz od Centrum do Młocin.

W przeciwnym kierunku metro kursuje od Młocin do Świętokrzyskiej.

Cztery stacje wyłączone z ruchu

W związku z zaistniałą sytuacją, wyłączone z ruchu zostały cztery stacje: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka i Wierzbno.

Pasażerowie nie mogą na nich wsiadać ani wysiadać, co znacznie utrudnia przemieszczanie się po mieście. Rzeczniczka Metra Warszawskiego podkreśliła, że utrudnienia nie zakończą się szybko. Mogą potrwać "dłuższy czas” – przekazała.

Służby pracują nad przywróceniem normalnego ruchu.

Zastępcza linia autobusowa ZM1

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że w związku z utrudnieniami uruchomiona została zastępcza linia autobusowa ZM1.

Autobusy kursują na trasie Metro Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Plac Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska.

Dzięki temu pasażerowie mogą ominąć zamknięte stacje i dotrzeć do centrum miasta.

Służby apelują do pasażerów o śledzenie komunikatów i planowanie podróży z uwzględnieniem utrudnień.