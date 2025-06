Utrudnienia na warszawskiej Wisłostradzie. W sobotę w Multimedialnym Parku Fontann odbędą się Wianki nad Wisłą. Podczas imprezy kierowcy nie przejadą Wisłostradą pomiędzy ulicą Krasińskiego a mostem Śląsko-Dąbrowskim. Tramwaje i autobusy pojadą objazdami – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Utrudnienia na Wisłostradzie (Zdjęcie ilustracyjne) / Rafał Guz / PAP

ZTM przekazał, że w sobotę, 21 czerwca, o godzinie 16.00 Wisłostrada zostanie zamknięta w obu kierunkach między ulicą Sanguszki a Grodzką. Wszystkie ograniczenia potrwają do niedzieli, 23 czerwca, do godziny 4.00.

Od godz. 16.00 do końca kursowania swoje trasy zmienią autobusy linii 100, 185 i nocne N16. Linia 100 w kierunku Dworca Centralnego od Placu Krasińskich pojedzie dalej ulicą Miodową do Senatorskiej, a następnie zjedzie na Trasę W-Z ulicą Nowy Przejazd. Autobusy linii 185 jadące z Żoliborza dojadą tylko do przystanku Centrum Olimpijskie 02 i wrócą na pętlę Gwiaździsta, a te z Ursynowa wjadą na Trasę Łazienkowską, dojadą do Placu Konstytucji i z powrotem pojadą na południe. Nocne N16 w kierunku Dworca Centralnego zostaną skierowane na Plac Bankowy i Marszałkowską.

Po zakończeniu imprezy, w przypadku zamknięcia dla ruchu Trasy W-Z, tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe. Linia 4 - po stronie Pragi będzie jechała do pętli Kawęczyńska-Bazylika, a na lewym brzegu Wisły do przystanków przy zajezdni Wola. Tramwaje 23 i 26 pojadą przez Aleje Jerozolimskie i Most Józefa Poniatowskiego. Z kolei autobusy linii 190 na Pradze będą dojeżdżały do ulicy Targowej, w Śródmieściu zaś do Placu Bankowego. Nocne N11, N16, N21, N61, N71 pojadą przez Most Świętokrzyski.

ZTM przekazał, że uruchomione zostaną dodatkowe kursy metra obydwu linii, tramwajów linii 1, 4, 23, 26, 28 oraz autobusów linii 160 i 190 (na trasach Metro Ratusz Arsenał - Grodzisk/CH Marki i Dworzec Wileński - Dworzec Centralny/Znana), a także 509 z Dworca Wileńskiego w kierunku Gocławia i Winnicy. Do obsługi wybranych linii tramwajowych i nocnych autobusowych skierowane będą pojazdy o większej pojemności.

Stołeczna policja zaapelowała do kierowców o zwracanie uwagi na znaki drogowe i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.