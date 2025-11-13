Podczas porannego patrolu w Śródmieściu strażnicy miejscy natknęli się na nietypowe urządzenie przymocowane do znaku drogowego. Jak się okazało, była to kamera, która została skierowana w stronę pobliskiego budynku. Policja zabezpieczyła sprzęt i prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

7 listopada około godziny 9.00 strażnicy miejscy zauważyli szare pudełko o wymiarach około 10 x 10 cm, które było przytwierdzone do rewersu znaku drogowego D18, oznaczającego parking.

Urządzenie nie posiadało żadnych oznaczeń i wzbudziło niepokój funkcjonariuszy.

Kamera skierowana na budynek

Strażnicy natychmiast skontaktowali się z zarządcą infrastruktury drogowej, by ustalić, czy urządzenie jest częścią oficjalnego oznakowania. Okazało się, że nie.

Na miejsce wezwano przedstawiciela Zarządu Transportu Publicznego oraz patrol policji.

Po zdjęciu tajemniczego pudełka ze znaku okazało się, że w środku znajduje się kamera, która była wycelowana w stronę pobliskiego budynku.

Sprzęt nie wyglądał na profesjonalny. Funkcjonariusze będą teraz ustalać, co dokładnie rejestrowała kamera, do kogo należała i w jakim celu została zamontowana.

Na razie nie wiadomo, kto odpowiada za zamontowanie urządzenia i czy jego działanie mogło naruszać prywatność mieszkańców lub osób przebywających w okolicy.

Policja nie wyklucza żadnej z hipotez i apeluje do osób, które mogą mieć informacje na temat tej sprawy, o kontakt.