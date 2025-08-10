Tragiczne w skutkach zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na Mazowszu. W wypadku zginął kierujący jednośladem.

Wypadek w Mazewie Dworskim "A"; nie żyje motocyklista (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W niedzielne popołudnie, tuż przed godz. 16:00, na drodze wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Mazewo Dworskie "A" (pow. nowodworski, woj. mazowieckie) doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem.

Jak przekazała w rozmowie z RMF FM kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, w wypadku - mimo podjętej reanimacji - zginął 37-letni kierujący motocyklem. Mężczyzna pochodził z powiatu legionowskiego - dodała funkcjonariuszka. Z obrażeniami ręki do szpitala została przewieziona z kolei pasażerka samochodu osobowego.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji wzięło też udział kilka zastępów straży pożarnej, policja i karetka pogotowia.

DW632 w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Czynności prowadzą tam policjanci pod nadzorem prokuratora.