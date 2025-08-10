Szokujące odkrycie w powiecie ryckim (woj. lubelskie). Policjanci znaleźli zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce. W sprawie zatrzymano 31-letnią kobietę. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

Makabryczne odkrycie. Zwłoki noworodka w reklamówce (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O szczegółach poinformowała asp. sztab. Agnieszka Marchlak z ryckiej policji. W nocy z soboty na niedzielę policjanci znaleźli na prywatnej posesji zwłoki noworodka umieszczone w reklamówce.

Nie w domu, ale na terenie posesji. W związku ze sprawą zatrzymano 31-letnią mieszkankę powiatu ryckiego, która obecnie przebywa w pomieszczeniach komendy - przekazała policjantka.

Zapytana, czy kobieta jest matką tego dziecka, odpowiedziała, że jest takie "podejrzenie, ale dalsze czynności ustalą, czy na pewno". Czynności są dopiero na wstępnym etapie - dodała.

W związku z tym zdarzeniem nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ciało noworodka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.