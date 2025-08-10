W Janikowie w województwie kujawsko-pomorskim doszło do awarii wodociągu. Jak przekazało tamtejsze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, "zachodzi konieczność wstrzymania dostaw wody od godziny 15:00 w całym mieście i gminie Janikowo".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w miejscowości Janikowo (pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie). To gmina zamieszkała przez około 13 tys. osób.

Komunikat w sprawie awarii wodociągu wydało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janikowie (PGKiM).

"Informujemy, że ze względu na bardzo poważną awarię wodociągu na ul. Głównej zachodzi konieczność wstrzymania dostaw wody od godziny 15:00 w całym mieście i gminie Janikowo" - przekazał PGKiM w niedzielę po południu.

Wkrótce więcej informacji.