25 sierpnia na rynku pojawi się najnowszy produkt Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu – Modułowy Pistolet Samopowtarzalny MPS. Nowa konstrukcja została opracowana z myślą zarówno o służbach mundurowych, jak i strzelcach cywilnych.

Modułowy Pistolet Samopowtarzalny MPS to efekt wielomiesięcznych prac radomskich inżynierów. Projekt powstał po dokładnej analizie potrzeb użytkowników, wśród których znaleźli się żołnierze, funkcjonariusze policji, straży granicznej, służby więziennej, straży leśnej oraz strzelcy cywilni.



Ma mieć wysoką celność i niski odrzut

Fabryka zaznaczyła w komunikacie prasowym, że specjaliści pracujący nad bronią uwzględnili kierunki rozwoju światowych konstrukcji broni krótkiej. Efektem jest pistolet, który łączy w sobie zaawansowaną technologię z praktyczną funkcjonalnością - zapewnił prezes zarządu Seweryn Figurski.

Zaznaczył, że broń przeszła serię testów, podczas których wykazała się wysoką celnością, niskim odrzutem i szybkim powrotem na cel. Broń dobrze leży w dłoni, sprawdza się zarówno podczas strzelania statycznego, jak i dynamicznego - zauważył Figurski.

Wykorzystano część rozwiązań z karabinka MSBS GROT

W nowej konstrukcji wykorzystane zostały sprawdzone już rozwiązania z karabinka MSBS GROT, co - w ocenie konstruktorów - pozwala m.in. na pełną personalizację chwytu.

W opisie nowej broni "Łucznik" podał, że MPS to pistolet nowej generacji - modularny, ergonomiczny i dostosowany do nowoczesnych systemów celowniczych. Dzięki swojej budowie - jak podano - można go łatwo dopasować do dłoni i preferencji użytkownika. Fabrycznie jest przygotowany do montażu mikrokolimatora (nowoczesnego przyrządu celowniczego - dop. RMF FM), a nowoczesny mechanizm spustowy typu striker fired gwarantuje precyzję i szybką reakcję.