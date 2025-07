Podano szczegóły niezwykłej wymiany "średniowiecznych skarbów" pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezydenta Emmanuela Macrona muzea obu krajów wypożyczą sobie nawzajem bezcenne eksponaty.

Tkanina z Bayeux i hełm z Sutton Hoo / UPPA/Photoshot/ ANDY RAIN / PAP

Już wcześniej było wiadomo, że Francja wypożyczy Wielkiej Brytanii bezcenną haftowaną Tkaninę z Bayeux. Ma ona długość prawie 70 metrów i pochodzi z XI wieku. W zamian londyńskie The British Museum ma wysłać na pewien czas do Francji tzw. skarb z Sutton Hoo - najcenniejszy średniowieczny skarb znaleziony kiedykolwiek na terenie Anglii, który złożony jest m.in. z kosztowności i broni z XII wieku.

Źródła we francuskim ministerstwie kultury poinformowały jednak, że - choć Tkaninę z Bayeux będzie można podziwiać w przyszłym roku właśnie w Muzeum Brytyjskim w Londynie - bezcenny skarb z Sutton Hoo nie trafi do Paryża. By zobaczyć te niezwykle brytyjskie eksponaty, trzeba będzie udać się do muzeów w Caen i Rouen w Normandii na północy Francji.

Przypomnijmy, że skarb z Sutton Hoo jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w Anglii. To stanowisko archeologiczne położone w hrabstwie Suffolk, we wschodniej Anglii. To właśnie tam, na przełomie lat 30. XX wieku, dokonano jednego z najważniejszych odkryć związanych z wczesnym średniowieczem w Wielkiej Brytanii. W 1939 roku w jednym z kurhanów (czyli ziemnych grobowców) odkryto bogato wyposażony grób łodziowy.

W grobie znaleziono ślady imponującej drewnianej łodzi o długości ponad 27 metrów, w której pochowano wysokiej rangi osobę - prawdopodobnie króla lub wodza. Choć ciało nie zachowało się z powodu kwaśnej gleby, bogactwo i jakość przedmiotów grobowych świadczą o niezwykłej randze zmarłego. Wielu badaczy uważa, że mógł to być król Rædwald, angielski władca z początku VII wieku.

Wśród najważniejszych odkrytych tam przedmiotów znalazł się m.in. bogato zdobiony hełm, który dziś uznawany za jeden z symboli anglosaskiej Anglii. Były też ozdobne brosze, pas z dekoracjami ze złota i granatów, broń (w tym miecz, tarcza i włócznie), oraz srebrne naczynia, monety i inne kosztowności.

Skarb z Sutton Hoo dostarczył bezcennych informacji o kulturze, sztuce, religii i życiu elit anglosaskich przed przybyciem wikingów. To odkrycie rzuciło nowe światło na tzw. "ciemne stulecia" w historii Anglii i potwierdziło istnienie wysoce rozwiniętej cywilizacji na Wyspach w VII wieku.

Dziś większość znalezisk z Sutton Hoo można podziwiać w British Museum w Londynie, gdzie stanowią one jedną z głównych atrakcji wystawy dotyczącej historii Anglii. Sam teren wykopalisk w Sutton Hoo jest również udostępniony zwiedzającym i zarządzany przez National Trust.

Tkanina z Bayeux to natomiast arcydzieło średniowiecznego haftu, jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki z XI wieku. Można je podziwiać we Francji, w mieście Bayeux w Normandii. Choć nazywana jest "tkaniną", w rzeczywistości jest to haft wykonany na lnianym płótnie przy użyciu wełnianych nici w różnych kolorach.