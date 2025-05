Ryanair planuje otworzyć w Warszawie centrum obsługi klienta. Według przewoźnika inwestycja przełoży się na 200 miejsc pracy do końca rok. Rekrutacja nowych pracowników już ruszyła - poinformowali w środę przedstawiciele Ryanair na konferencji prasowej.

Przedstawiciel przewoźnika stwierdził, że Ryanair z Polski pokrywa cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Zaznaczył, że polski rynek jest dla przewoźnika "naprawdę ważny, stąd decyzja o dalszym inwestowaniu właśnie tutaj".

Przewoźnik podkreślił, że Customer Service Escalation Center, czyli centrum obsługi klienta ma wesprzeć pasażerów w sytuacjach zakłóceń lotów, np. wynikających z niekorzystnych warunków pogodowych.

"Centrum będzie odpowiedzialne za bieżące informowanie pasażerów o opóźnieniach, szybkie przekazywanie aktualizacji w czasie rzeczywistym oraz wyszukiwanie alternatywnych połączeń w przypadku anulowanych lotów" - przekazał Ryanair.

Przedstawiciele firmy dodali, że projekt ma opierać się na "zaawansowanych narzędziach cyfrowych"; w tym rozwiązaniu opartym na sztucznej inteligencji, które - w ich ocenie - "umożliwią sprawną i skuteczną komunikację z pasażerem".

Jednym z takich rozwiązań ma być chatbot, który obecnie jest udoskonalany przy pomocy firmy Amazon.

Celem ma być skrócenie czasu rozmowy z klientem do 3-4 minut.

Nowe miejsca pracy

Jak wyjaśnił Michał Kaczmarzyk, prezes linii lotniczych Buzz, które należą do Grupy Ryanair, przewoźnik planuje do września zatrudnić 100 osób, rekrutując grupy po 25 osób w każdym miesiącu.

Zatrudnieni mają zostać specjaliści obsługi klienta, IT, HR i administracji. Kaczmarzyk zwrócił uwagę, że będzie to dodatkowy zespół z dostępem do systemów przewoźnika.

Dotychczas - jak przekazał - obsługą klienta zajmowała się zewnętrzna firma, która takiego dostępu nie posiada.

Podkreślił jednocześnie, że umowa z zewnętrzną firmą zostanie zachowana, aby zapewnić krótki czas oczekiwania na kontakt z przewoźnikiem.

Zapowiedź zwiększenia floty samolotów

Przedstawiciel Ryanair zapowiedział również, że flota przewoźnika "na pewno się zwiększy", choć nie podał szczegółów.

Przekazał, że firma w Polsce ma zarejestrowane 74 samoloty, z czego 44 na stałe tu bazuje, a 30 jest rozrzucone po innych krajach.

