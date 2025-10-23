Wczesnym rankiem 10 października w jednym z warszawskich kościołów odnaleziono kobietę, która nie potrafiła podać swoich danych osobowych, nie wiedziała, kim jest. Jak poinformował TVN24, dzięki szybkiej reakcji policji i zaangażowaniu mieszkańców jej tożsamość została ustalona.

/ Shutterstock

10 października rano w kościele przy ul. Kobielskiej w Warszawie odnaleziono kobietę bez dokumentów i wiedzy o swojej tożsamości.

Kobieta trafiła do szpitala, a placówka poprosiła policję o pomoc w jej identyfikacji.

Dzięki dużemu odzewowi społecznemu udało się szybko ustalić jej tożsamość.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

10 października około godziny szóstej rano w kościele przy ulicy Kobielskiej na warszawskiej Pradze Południe odnaleziono kobietę, która prawdopodobnie spędziła tam noc. Kobieta została przewieziona do szpitala, jednak nie była w stanie powiedzieć, kim jest. Pisaliśmy o sprawie w tekście: Kim jest kobieta znaleziona w kościele? Pilny apel policji.

Apel policji i reakcja społeczeństwa

W związku z trudnościami w ustaleniu tożsamości pacjentki, szpital zwrócił się o pomoc do policji. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego opublikowali zdjęcie kobiety i poprosili mieszkańców o pomoc w jej rozpoznaniu. Apel spotkał się z dużym odzewem społecznym.

Jak poinformowała podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, dzięki licznym zgłoszeniom udało się zweryfikować tożsamość kobiety. Policja potwierdziła jej dane osobowe i zakończyła swoje czynności w tej sprawie. Nie ma żadnych przesłanek, by prowadzić dalsze postępowanie.