Nowy raport dotyczący poczucia bezpieczeństwa na świecie zaskakuje. Wyniki badania przeprowadzonego przez Gallupa pokazują, że w niektórych krajach Europy ludzie czują się mniej bezpieczni niż w państwach, które do tej pory kojarzyły się głównie z konfliktami i niestabilnością. Włochy i Francja znalazły się wśród krajów, gdzie mieszkańcy deklarują najniższy poziom poczucia bezpieczeństwa podczas samotnych spacerów po zmroku.

Norwegia to jedyny europejski kraj w top 10 państw, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej po zmroku — aż 91 proc. mieszkańców nie boi się samotnych spacerów.

Włochy wypadają słabo, zaledwie 60 proc. ludzi czuje się tam bezpiecznie po zmroku, co daje im 95. miejsce na świecie, za krajami takimi jak Ukraina czy Nikaragua.

Globalnie 73 proc. osób czuje się bezpiecznie po zmroku, co jest najwyższym wynikiem od 2006 roku; najlepsze wyniki notuje Azja i Pacyfik oraz Europa Zachodnia.

Jest spora różnica między kobietami a mężczyznami — 32 proc. kobiet nie czuje się bezpiecznie, podczas gdy wśród mężczyzn jest to 21 proc.

Norwegia liderem, Włochy na szarym końcu

Według najnowszej edycji Globalnego Raportu Bezpieczeństwa na 2025 rok tylko jeden kraj europejski znalazł się w pierwszej dziesiątce państw, których obywatele czują się najbardziej bezpieczni - to Norwegia, gdzie aż 91 proc. mieszkańców deklaruje, że nie boi się chodzić samotnie po zmroku. Tuż za czołówką uplasowały się Dania i Kosowo z wynikiem 89 proc., zajmując odpowiednio 11. i 12. miejsce na świecie.

W zupełnie innym położeniu znalazły się Włochy. Zaledwie 60 proc. Włochów czuje się bezpiecznie po zmroku, co plasuje ten kraj na 95. miejscu w światowym rankingu - za takimi państwami jak ogarnięta wojną Ukraina (62 proc.), Nikaragua (63 proc.), Mauretania (64 proc.) czy Niger (67 proc.).

Francja, choć wypada lepiej od Włoch, zajmuje dopiero 56. miejsce z wynikiem 73 proc. Dla porównania, w Hiszpanii poczucie bezpieczeństwa deklaruje 81 proc. mieszkańców, w Niemczech 78 proc., a w Wielkiej Brytanii 76 proc.. Co ciekawe, Francuzi czują się mniej bezpieczni niż mieszkańcy Egiptu (82 proc.), Bangladeszu (74 proc.) czy Belize (74 proc.).

Globalne poczucie bezpieczeństwa rośnie

Raport Gallupa objął ponad 145 tysięcy dorosłych z 144 krajów i terytoriów. Globalnie aż 73 proc. osób deklaruje, że czuje się bezpiecznie podczas samotnych spacerów po zmroku - to najwyższy wynik od początku prowadzenia badań w 2006 roku i aż o 13 proc. więcej niż dekadę temu. Najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa odnotowano w regionie Azji i Pacyfiku (79 proc.), a zaraz za nim uplasowała się Europa Zachodnia (77 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (74 proc.).

Warto zwrócić uwagę na byłe kraje bloku sowieckiego (z wyłączeniem Rosji), gdzie w ciągu ostatnich dwóch dekad poczucie bezpieczeństwa wzrosło aż o 34 punkty procentowe, osiągając poziom 71 proc. Jeśli ten trend się utrzyma, państwa te mogą wkrótce wyprzedzić pod tym względem nawet Amerykę Północną, gdzie obecnie wskaźnik wynosi 72 proc. Co ciekawe, zarówno Ameryka Północna, jak i Afryka Subsaharyjska to jedyne regiony świata, w których od 2006 roku odnotowano spadek poczucia bezpieczeństwa.

Najniższy poziom poczucia bezpieczeństwa na świecie występuje w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach - zaledwie połowa mieszkańców tych regionów czuje się bezpiecznie po zmroku.

W Polsce bezpiecznie podczas samotnych spacerów po zmroku czuje się 68 proc. mieszkańców.

Kobiety czują się mniej bezpieczne

Raport Gallupa zwraca również uwagę na wyraźną różnicę w poczuciu bezpieczeństwa między kobietami a mężczyznami. Globalnie 32 proc. kobiet przyznaje, że nie czuje się bezpiecznie, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 21 proc. Pięć z dziesięciu krajów z największą różnicą w tym zakresie to państwa Unii Europejskiej. Najgorzej wypadają Włochy, gdzie aż 32-punktowa różnica dzieli poczucie bezpieczeństwa mężczyzn i kobiet - 76 proc. Włochów czuje się bezpiecznie, podczas gdy wśród kobiet odsetek ten spada do zaledwie 44 proc.

Raport podkreśla, że ponad połowa przypadków zabójstw kobiet i dziewcząt na świecie dokonywana jest przez partnera lub członka rodziny, podczas gdy w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosi tylko 11proc. Choć mężczyźni częściej padają ofiarą przemocy śmiertelnej w przestrzeni publicznej, to wskaźniki przemocy nieśmiertelnej są już znacznie bardziej zbliżone między płciami.

Percepcja kontra rzeczywistość

Co ciekawe, niskie poczucie bezpieczeństwa nie zawsze idzie w parze z realnym zagrożeniem. Globalny Indeks Pokoju, który uwzględnia nie tylko subiektywne odczucia, ale także twarde dane - takie jak wskaźniki zabójstw, przestępczości zorganizowanej, dostępu do broni, zagrożenia terroryzmem czy stabilności politycznej - często pokazuje zupełnie inny obraz.

Przykładowo, Niemcy zajmują 20. miejsce na świecie pod względem realnego bezpieczeństwa, ale dopiero 34. miejsce, jeśli chodzi o subiektywne poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. Podobnie jest w przypadku Włoch i Wielkiej Brytanii. Z kolei Francuzi mają tendencję do przeceniania swojego bezpieczeństwa: w rankingu poczucia bezpieczeństwa są na 56. miejscu, ale w rzeczywistości - według Globalnego Indeksu Pokoju - dopiero na 74.

Warto jednak zaznaczyć, że Francja wciąż wypada lepiej niż niektóre kraje spoza Europy, takie jak Rwanda czy Bangladesz, mimo że mieszkańcy tych państw deklarują wyższy poziom subiektywnego bezpieczeństwa.

Hiszpania wydaje się być przykładem kraju, którego mieszkańcy trafnie oceniają poziom bezpieczeństwa - w obu rankingach plasuje się na zbliżonych pozycjach (25. miejsce w Globalnym Indeksie Pokoju i 29. w rankingu poczucia bezpieczeństwa).