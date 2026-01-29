W środę po południu do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dotarła informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wykryciu bakterii z grupy coli w wodzie używanej przez placówkę. W związku z tym wstrzymano przyjęcia pacjentów na zabiegi planowe i dializy. Ponowne badania wody nie potwierdziły jednak obecności drobnoustrojów. Szpital wznowił normalne działanie.

Facebook/Radomski Szpital Specjalistyczny / Shutterstock

W środę po południu do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dotarła informacja z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o wykryciu bakterii z grupy coli w wodzie używanej przez placówkę. W związku z zagrożeniem dla zdrowia pacjentów i personelu, szpital natychmiast odciął zasilanie lokalnej sieci wodociągowej z własnego ujęcia wody. Decyzją władz szpitala wstrzymano rónież przyjęcia na wszystkie planowe zabiegi oraz dializy.

W czwartek po południu szpital otrzymał informację z sanepidu, że w kolejnej próbce wody bakterii już nie było. Mamy częściowe wyniki badań, które nie potwierdziły obecności bakterii grupy coli w wodzie, dzięki czemu sanepid zezwolił nam jej używać do celów sanitarnych - poinformował zastępca dyr. szpitala przy ul. Tochtermana Jerzy Zawodnik.

Woda może więc być wykorzystywana do mycia czy spłukiwania toalet, ale nie należy jej pić.

Wstrzymane przyjęcia i zamknięte poradnie

Ifnormacja o drobnoustrojach spowodowało zamknięcie placówki. Nieczynne były również poradnie znajdujące się w Centrum Rehabilitacji przy ul. Narutowicza oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, który funkcjonuje w tej samej lokalizacji co szpital.

Wszyscy pacjenci wymagający dializ byli przewożeni do stacji dializ przy ul. Piastowskiej w Radomiu. Z kolei pacjenci przebywający w placówce mieli zapewnioną bezpieczną wodę pochodzącą m.in. z Wodociągów Miejskich.