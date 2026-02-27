Policjanci z powiatu legionowskiego na Mazowszu zakończyli poszukiwania 14-latki. Dziewczynka jest cała i zdrowa.

/ Archiwum RMF FM 14-latka była poszukiwana po tym, jak rano opuściła teren szkoły. Później widziana była na stacji PKP Legionowo. Dziewczynka została odnaleziona. Policjanci nie podają żadnych bliższych informacji. Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



