Ukraińscy wojskowi opublikowali nagrania rosyjskich ataków z użyciem amunicji fosforowej na dzielnice mieszkalne Konstantynówki w obwodzie donieckim. Po ostrzale fosforem miasto zostało również zaatakowane bombą lotniczą FAB-1500.
Według informacji 28. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej rosyjskie wojska przeprowadziły atak amunicją fosforową na zabudowę mieszkalną Konstantynówki.
Po tym ostrzale Rosjanie zrzucili na miasto bombę lotniczą FAB-1500.
Według oficjalnych danych, w mieście wciąż przebywa około 2 tysięcy cywilów. Ukraińscy żołnierze podkreślają, że rosyjskie siły kontynuują ataki na miasto, wykorzystując także drony FPV.
"To nie armia jest przeciwko nam, to prawdziwe zło. A jedynym sposobem, abyśmy mogli żyć w pokoju, jest powstrzymanie go" - skomentowała brygada w nagraniu wideo.
Przed wojną miasto zamieszkiwało ponad 75 tys. ludzi.