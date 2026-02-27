Amunicja fosforowa to rodzaj uzbrojenia zawierającego biały fosfor, substancję chemiczną, która po kontakcie z powietrzem gwałtownie się zapala, wytwarzając intensywne ciepło, dym i światło. Jest wykorzystywana głównie do celów sygnalizacyjnych, oświetleniowych oraz do tworzenia zasłon dymnych na polu walki. Jednak jej użycie przeciwko ludziom budzi poważne kontrowersje.

Użycie amunicji fosforowej przeciwko ludności cywilnej jest zabronione przez prawo międzynarodowe, w tym Konwencję o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych (CCW).

Sytuacja na odcinku frontu

Według informacji przekazanych przez portal TSN, Rosjanie użyli potężnej bomby lotniczej FAB-3000 do zniszczenia tamy w pobliżu Konstantynówki.

Atak miał na celu utrudnienie działań ukraińskich sił zbrojnych oraz wywołanie chaosu wśród ludności cywilnej. Skutki eksplozji są poważne - uszkodzona została infrastruktura wodna, a lokalne władze ostrzegają przed ryzykiem zalania okolicznych terenów. Woda już zalała teren w pobliżu autostrady Drużkiwka-Konstantynówka.

Eksperci łączą ataki na infrastrukturę z przygotowaniami Rosji do bardziej aktywnych operacji szturmowych. Rosjanie obecnie "sondują" ukraińską obronę wzdłuż obwodu, szukając słabych punktów.

W rejonie trwają intensywne walki. Rosyjskie wojska kontynuują ataki z użyciem bomb lotniczych i dronów.