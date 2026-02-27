W 11 regionach Rosji wprowadzono w piątek 27 lutego alerty rakietowego zagrożenia - informuje portal Meduza. W niektórych obwodach taki alarm ogłoszono po raz pierwszy. Według doniesień, nad Czuwaszją rosyjskie siły zestrzeliły dwie rakiety typu Flamingo.

W 11 regionach Rosji ogłoszono alarm rakietowy. Na zdjęciu Orenburg / Shutterstock

Jak podaje Meduza, alarm rakietowy objął 11 regionów Federacji Rosyjskiej. Alert pojawił się w ponad połowie regionów nadwołżańskich.

W części z nich, m.in. w Czuwaszji, taki stan wprowadzono po raz pierwszy od początku konfliktu.

Mieszkańcy zostali poinformowani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i śledzenia oficjalnych komunikatów.

Stan zagrożenia ogłoszono w obwodach penzeńskim, samarskim i saratowskim, w republikach Czuwaszji, Udmurcji, Tatarstanu i Baszkirii, a także w obwodzie permskim.

Paraliż w niektórych regionach

Władze regionów objętych alarmem uruchomiły specjalne procedury bezpieczeństwa. W wielu miejscach wstrzymano ruch, a szkoły i instytucje publiczne zostały zamknięte do odwołania - informuje Interfax.

Gubernator obwodu penzeńskiego Oleg Melniczenko przekazał na Telegramie, że uruchomiono syreny alarmowe, powiadomienia głosowe i SMS-owe oraz powiadomienia w oficjalnych kanałach i telewizji.

"Kiedy otrzymacie ten sygnał, musicie odsunąć się od okien i nie korzystać z windy, jeśli jesteście w budynku" - poinformował.

W Udmurcji władze alarmują o możliwym atakiem bezzałogowców.

Wcześniej Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) poinformowała, że lotniska w Orenburgu, Uljanowsku, Saratowie, Penzie, Samarze, Czeboksarach, Kazaniu i Niżniekamsku zawiesiły operacje lotnicze.

Według źródeł cytowanych przez kanał Shot, nad terytorium Czuwaszji (republika w europejskiej części Rosji) rosyjskie systemy obrony powietrznej zestrzeliły dwie rakiety Flamingo. Nie podano szczegółów dotyczących ewentualnych zniszczeń czy ofiar. Służby nie ujawniają także, skąd nadleciały pociski.