Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia konstytucyjnych standardów wyboru członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z przepisami Sejm, wybierając sędziowski skład do KRS, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów w wyborach powszechnych i transparentnych. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego ten dokument "nie ma żadnej mocy prawnej".

Waldemar Żurek i Zbigniew Bogucki starli się w Sejmie / Paweł Supernak / PAP

W piątek Sejm zajmował się uchwałą ws. procesu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za jej przyjęciem głosowało 237 posłów, przeciw 199, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowań Sejm nie uwzględnił wniosku PiS o odrzucenie uchwały, natomiast przyjął poprawki doprecyzowujące treść uchwały.

Żurek versus Bogucki

Przed głosowaniem nad uchwałą w Sejmie głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Powołując się na art. 77 konstytucji, mówiący o źródłach prawa w Polsce, stwierdził on, że uchwała Sejmu nie będzie miała żadnej mocy prawnej. Dodał, że ustawa z 2017 r. przeszła pełny proces legislacyjny i nie została nigdy zakwestionowana.

Bogucki stwierdził też, że uchwała, w której jest apel do sędziów o udział w procesie wyborów do KRS, stoi w sprzeczności z przepisami mówiącymi, że sędziowie mają działać w granicach i na podstawie prawa. Zarzucił też szefowi resortu sprawiedliwości i prokuratorowi generalnymi Waldemarowi Żurkowi, że nie zajmuje się ważnym kwestiami, takimi jak prokuratorzy "ścigający obrońców polskich granic".

Jak ocenił, polityka Żurka i rządu w dziedzinie praworządności to "liche i nędzne rzężenie cymbałków bezprawia" zamiast obiecywanego przez rządzących wyborcom "koncertu praworządności".

Boguckiemu odpowiedział z sejmowej mównicy Żurek, któremu towarzyszyły okrzyki posłów prawicy, m.in. "będziesz siedział". Szef MS Waldemar Żurek stwierdził, że Sejm ma prawo podejmować uchwały w każdej ważnej sprawie, a uchwała i jej realizacja mieści się w przepisach przyjętej za rządów PiS ustawy o KRS. Zarzucił też Boguckiemu, że ten straszy prezesów sądów, którzy mogą jednakże na mocy przepisów zwoływać zgromadzenia sędziowskie w każdej sprawie - także np. wyborów do KRS.

Ministrowi sprawiedliwości odpowiedział Bogucki, który stwierdził, że celem uchwały jest przejęcie władzy nad KRS i sądami przez "korporacyjno-polityczny układ".

Co przewiduje uchwała?

Przyjęta w piątek przez Sejm uchwała głosi, że głosi, że Izba, wybierając sędziowski skład do KRS, uwzględni wyniki wyborów dokonanych przez sędziów. Przygotowanie tego dokumentu jest reakcją na prezydenckie weto dla przygotowanej w MS i przyjętej przez parlament ustawy reformującej KRS i zmieniającej ustawę z 2017 roku, według której sędziów do KRS wybiera Sejm, co zdaniem rządzących świadczy o upolitycznieniu Rady.

W uchwale też czytamy, że obecnie funkcjonująca Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem niezależnym od innych władz, gdyż sędziowie będący jej członkami nie zostali wybrani przez sędziów, jak tego wymagają przepisy Konstytucji RP.