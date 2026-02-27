"Prokurator przedstawił 17-letniemu Łukaszowi G. zarzut popełnienia dwóch morderstw ze szczególnym okrucieństwem" - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Nastolatkowi grozi kara do 30 lat więzienia.

W piątek prokurator przedstawił 17-letniemu Łukaszowi G. zarzut popełnienia dwóch morderstw ze szczególnym okrucieństwem / Policja Opole /

Nagranie zbrodni

W nocy ze środy na czwartek policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości znaleźli w sieci film, który był relacją z miejsca zbrodni. Funkcjonariusze ustalili, że miejscem, w którym mógł być nagrany film, jest jeden z domów w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi. Wysłani na miejsce policjanci znaleźli w domu zwłoki 38-letniego mężczyzny i 92-letniej kobiety.

Ukrywał się w zaroślach

Ofiarami wyjątkowo brutalnego morderstwa byli prababcia i ojczym 17-latka. Matka Patryka K. w dniu zbrodni przebywała w szpitalu na planowanym zabiegu.

Nastolatek ukrywał się w zaroślach / Opolska Policja /

Na podstawie filmu, na którym nastolatek przyznaje się do zamordowania dwóch osób, zawierającego drastyczne szczegóły, uwaga śledczych skupiła się na 17-latku. W wyniku szeroko zakrojonych poszukiwań w czwartek zatrzymano go w powiecie krapkowickim. Podejrzany ukrywał się w zaroślach. Nie stawiał oporu.

W piątek Łukasz G. został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty.