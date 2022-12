​Pożegnać stary rok i przywitać nowy można na wiele sposobów. Alternatywą dla domówek, balów i Sylwestra "przed telewizorem" może być noc w teatrze, operze lub filharmonii. Przedstawiamy propozycje warszawskich instytucji kultury na ostatni dzień roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Warszawska Opera Kameralna

"TANGO with BOND", czyli koncert z piosenkami z filmów o legendarnym agencie Jej Królewskiej Mości w nowych tangowych wersjach Hadriana Tabęckiego to propozycja Warszawskiej Opery Kameralnej na wieczór sylwestrowy. W trakcie wydarzenia wybrzmią przeboje z filmowej serii o Jamesie Bondzie. Wśród utworów znajdą się m.in. "Goldeneye", "Tommorow never dies", "Skyfall", "Writings on the wall", "No time to die" oraz "Diamonds are forever".

Wystąpią: Anna Ozner, Natalia Sikora, Alicja Węgorzewska, Michał Januszkiewicz oraz Tango Attack w składzie: Grzegorz Bożewicz - bandoneon, Piotr Malicki - gitary, Hadrian Tabęcki - fortepian. Kierownictwo muzyczne: Hadrian Tabęcki.

Uzupełnieniem koncertu będą pokazy tańca oraz kieliszek szampana.

Miejsce: Basen Artystyczny, godz. 18 oraz 21.

Utwory tradycyjnie kojarzone z karnawałem, jak walc Straussa, a także rytmy Iberii, Ameryki Południowej oraz wybór przebojów operowych, które zaprezentuje należąca do najsławniejszych polskich sopranów Iwona Sobotka pod batutą Zofii Kiniorskiej, wybrzmią podczas Koncertu Sylwestrowego w Filharmonii Narodowej. Koncert poprowadzi Agata Kwiecińska.

Miejsce: Sala Koncertowa, godz. 20.

Teatr Wielki-Opera Narodowa

Na ostatni dzień 2022 roku Teatr Wielki-Opera Narodowa przygotował specjalną galę, na której wystąpią laureaci Konkursów Moniuszkowskich - tenor Alejandro del Angel, sopranistka Olga Busuioc, mezzosopranistka Zuzanna Nalewajek, baryton Szymon Mechliński oraz bas Volodymyr Tyshkov. Laureatom towarzyszyć będzie chór i orkiestra Teatru Wielkiego-Opery Narodowej pod batutą Patricka Fournilliera. Podczas wieczoru będzie można usłyszeć uwerturę do opery "Cyrulik sewilski" Gioacchino Rossiniego, arię

Skołuby "Ten zegar stary" z III aktu opery "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki, arię Butterfly "Un bel dì, vedremo" z II aktu opery "Madama Butterfly" Giacomo Pucciniego.

Miejsce: Sala Moniuszki, godz. 20.

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

Pożegnanie starego i przywitanie nowego roku w Teatrze Powszechnym upłynie pod znakiem dwóch wydarzeń. O godz. 16 będzie można zobaczyć jeden z najczęściej i najbardziej burzliwie komentowanych spektakli ostatnich lat w polskim teatrze - "Klątwę" w reż. Olivera Frljicia. Każdy z widzów tego dnia może liczyć na specjalną sylwestrową niespodziankę.

Od godz. 22 we foyer Powszechnego zaplanowano "Zmysł", czyli wydarzenie z pogranicza spektaklu i imprezy. Na wieczór zaproszono artystów z różnych dziedzin sztuki, by razem stworzyć wyjątkowy event, łączący muzykę, taniec, performans, sztuki wizualne i sensoryczne.

Miejsce: Scena Duża, godz. 16 "Klątwa"; Foyer główne, godz. 22. "Zmysł".

Teatr Rampa na Targówku

Na pożegnanie starego roku Teatr Rampa oferuje trzy spektakle - "Czarny papież", "Gloria Amore Victis" oraz "Rapsodia z Demonem". Zaplanowano także potańcówkę oraz ofertę gastronomiczną w Cafe Rampa.

Na dobry początek wieczoru sylwestrowego odbędzie się show "Czarny Papież" o słynnym hipnotyzerze Kaszpirowskim, w którego wcieli się aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Andrzej Konopka.

Miejsce: Duża Scena, godz. 17.

W teatralnym Klubie Tragediowym, o godz. 19, wystąpi muzyczny duet "Dziewczyny i Chłopaki. Ale Bez Chłopaków" z szalonymi, tragikomicznymi piosenkami wokół uczuciowych dram ujętych w koncerto-spektakl "Gloria Amore Victis" wyróżniony na ostatnim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

Rapsodia z Demonem" to teatralno-koncertowe widowisko zrealizowane do przebojów legendarnej grupy Queen. To opowieść o perypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest gotowy zawrzeć ryzykowny pakt z demonem. Choreografię opracował Santiago Bello.

W obsadzie sylwestrowego spektaklu jest m.in. Kuba Molęda (jako Erwin), Sebastian Machalski (jako Mistrz), Przemysław Franciszek Niedzielski (jako Kacper) oraz Basia Giewont (jako Królowa).

Miejsce: Duża Scena, godz. 20.30.

Po przedstawieniu, na teatralnym foyer, o muzyczne hity do tańców zadba didżej, a o przekąski, napoje i trunki - Cafe Rampa. Impreza przewidziana jest do godz. 1.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

"Wieczór sylwestrowy" z włoską komedią Carlo Goldoniego "Awantura w Chioggi" to propozycja Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana na ostatni dzień roku 2022. "Gwarantujemy znakomitą zabawę, wspólny noworoczny toast i jak zwykle świetną atmosferę" - zachęcają przedstawiciele Teatru.

Spośród dwustu komedii napisanych przez Goldoniego "Awantura w Chioggi" jest uznawana za dzieło najdoskonalsze, o kunsztownie zbudowanej akcji, wyrazistych postaciach i wielowymiarowym komizmie. Autor odchodzi w niej od konwencji teatru dell’arte na rzecz prawdy obyczajowej i komedii charakterów.

Opowieść o zżytej społeczności małej, nadmorskiej miejscowości to historia, w której będzie można się przejrzeć - dostrzec swoje wady, ale i wiele zalet.

"+Awantura w Chioggi+ to spektakl, w którym - na przekór czasom - witalność, żywiołowość, szczery śmiech, a przede wszystkim dobro, którego jest w człowieku więcej niż zła, poprowadzą nas +na jasną stronę ulicy+. Przynajmniej na chwilę" - napisano na stronie teatru Polskiego.

Miejsce: Duża Scena, godz. 19.

Teatr Dramatyczny

31 grudnia w Teatrze Dramatycznym dwa razy wystawiony zostanie musical "Kinky Boots" inspirowany prawdziwą historią. Tradycyjnie też Teatr zaprasza na lampkę szampana.

"Kinky Boots" to jeden z najbardziej szalonych i inspirujących broadwayowskich musicali. Wybuchowa mieszanka popu, soulu, rocka, efektownych drag queens, wielkomiejskości i prowincji. To spektakl z muzyką na żywo o przyjaźni i woli, która zmienia świat.

"Charlie został spadkobiercą upadającej fabryki butów. Jego bezkompromisowa dziewczyna Nicola, żąda by sprzedał rodzinny interes i przeprowadził się z nią do Londynu. Lola, wystrzałowa drag queen o zabójczym głosie, ma pomysł na uratowanie firmy, której upadek to gwarancja bezrobocia dla wszystkich pracowników. Charlie i Lola nie mają ze sobą właściwie nic wspólnego, ale jednoczą siły, by stworzyć seksowne damskie obuwie dla mężczyzn. Podobno znajdzie się na nie wielu amatorów" - czytamy na stronie Teatru.

Na podstawie scenariusza Geoffa Deana i Tima Firtha do filmu "Kinky Boots", wytwórni Miramax.

Miejsce: Scena im. G. Holoubka (w PKiN), godz. 17 i 21.

Teatr Lalka

Ofertę skierowaną do najmłodszych przygotował warszawski Teatr Lalka, który organizuje zabawę sylwestrową pt. "Bal u Pani Zimy". W programie, m.in.: przedstawienie "Dzieci z Bullerbyn", konkursy, teatralne atrakcje, muzyka i taniec.

Mile widziane są przebrania, które nawiązują do tytułu zabawy. Bal prowadzą aktorzy Teatru Lalka.

Miejsce: Teatr Lalka, godz. 12.

Teatr Żydowski

W podróż do świata przedwojennej Warszawy, gdzie na pierwszym planie były urok, wdzięk, czar, dowcip i piosenka zaprasza w Sylwestra Teatr Żydowski. Przygotowano dwa spektakle w stylu lat 20. i 30. pt. "Jak w przedwojennym kabarecie". W programie: spektakl z przedwojennymi szlagierami oraz toast noworoczny wspólnie z aktorami.

Mile widziane stylizacje w klimacie lat 20. i 30.

Miejsce: Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, godz. 17 i 20.30.