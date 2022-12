Ostatni wieczór i noc każdego roku to dla wielu czas hucznych imprez sylwestrowych. Podpowiadamy, jak zorganizować zabawę naszym małym pociechom, by i one tego dnia czuły się komfortowo.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Polacy spędzają sylwestra na głośnych zabawach w swoich domach lub lokalach organizujących takie imprezy. Wiele osób decyduje się na sylwestrowo-noworoczne wyjazdy, chociażby w góry.

W góry z dzieciakami?

Obecność dzieci, także tych małych, nie wyklucza na przykład wyjazdu do górskiego hotelu i dobrej zabawy sylwestrowej w tym właśnie miejscu - podkreśla Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Dzieciaki też chciałyby się wyszaleć. Wiele obiektów hotelarskich, a na pewno hotele wysokogwiazdkowe, mają w swojej ofercie opiekę nad dziećmi. Kiedy to szaleństwo sylwestrowe obejmuje rodziców, dzieci są zaopiekowane, są na imprezach i zabawach, które prowadzą animatorzy, są pod opieką wykwalifikowanych opiekunek. Kilka hoteli ma taką ofertę i wiem, że rodzice bardzo chętnie z tego korzystają - powiedziała nam Wojtowicz.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agata Wojtowicz o tym, jak spędzić sylwestra w górach z dziećmi

Jaką ofertę dla swoich gości i ich małych pociech mają górskie hotele? Reporter RMF FM Maciej Pałahicki o szczegóły pytał Marzenę Kozłowską z hotelu Mercury Kasprowy w Zakopanem.

Od końca września mamy udostępniony dla gości przepiękny klub i salę zabaw dla dzieci "Kaspruś". Jest tam kilka sal podzielonych wiekowo, tak że dzieciaki w różnym wieku mają bardzo dużo różnych atrakcji. Sala zabaw z opiekunką będzie czynna aż do godziny 21. Przewidziane jest bardzo dużo różnych atrakcji, animacji - zapowiada Kozłowska. Jak podkreśla, dzieci będą miały kino, projektowanie ozdób sylwestrowych, minidisco fluorescencyjne, czy malowanie twarzy.

Dla gości, którzy wybiorą taką opcję, mamy bal sylwestrowy dla dzieci. Nawet z małym koncertem i jeszcze większą ilością atrakcji. To będzie zabawa, która będzie trwała od godziny 18 do 2 - powiedziała Marzena Kozłowska.

Opiekunka na sylwestra

Rodzice, którzy pragną spędzić sylwestra bez dzieci, mogą skorzystać z opcji wynajęcia specjalnej opiekunki.

Jednak o zatrudnieniu opiekunki na noc sylwestrową najlepiej pomyśleć wcześniej. I umówić się na jedno, dwa spotkania adaptacyjne, które pozwolą maluchowi poznać opiekunkę, a niani - zwyczaje panujące w domu.

Akcja adaptacja

Z sytuacją, kiedy dziecko zostaje pod opieką obcej osoby, lepiej sobie radzą starsze dzieci. Ale nawet kilkulatki mogą być mniej otwarte i mieć kłopot z nową sytuacją.

Łatwiej jest dzieciom, którym można wytłumaczyć, że rodzic wychodzi, a one zostają na jakiś czas z kimś innym - mówi naszej reporterce Gabriela Ceroń, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i właścicielka A Little Miracles, jednoosobowej firmy świadczącej opiekę nad dziećmi. Na pewno lepiej z sytuacją radzą sobie dzieci, które chodzą do żłobka czy przedszkola, bo okazuje się, ze ciocie z przedszkola, żłobka czy opiekunki, są najukochańszymi ciociami - dodaje.

Kluczem do sukcesu i spokojnej nocy, zarówno dla dziecka i jego niani, jak i dla bawiących się poza domem rodziców, jest wcześniejsze zapoznanie. To szczególnie ważne zwłaszcza przed nocą sylwestrową, która nie należy do spokojnych. Fajerwerki i inne hałasy budzą dziecko, a ono może być przerażone, że obok jest ktoś obcy, a nie rodzice - tłumaczy pani Gabriela. Dlatego tak ważne są spotkania adaptacyjne. Ale to ważne też ważne dla opiekunki, która musi się zorientować w funkcjonowaniu rodziny, która ją zatrudnia.

Rodzice, którzy pozostawiają dziecko pod opieką osoby, z którą nie współpracują na co dzień, potrafią często dzwonić i dopytywać, czy wszystko jest w porządku. To niestety nie ułatwia pracy opiekunce, która zamiast zajmować się dzieckiem, siedzi z telefonem i oddzwania, a stres rodziców udziela się wszystkim - mówi Gabriela Ceroń. I w tym stresie tak naprawdę nie możemy zająć się zabawą czy przygotowaniem do snu. Opiekunce trzeba po prostu zaufać. Przecież jeśli będzie się działo coś poważnego, na pewno sama poinformuje o tym rodziców - tłumaczy.

Plan na sylwestrowy wieczór? Z reguły to spokojne zabawy, czytanie książek, rozmowa czy przytulanie, jeśli maluch ma taką potrzebę.

Gabriela Ceroń ze swoją podopieczną Zosią /

Sprawdzona opiekunka

Osoba polecana przez znajomych, z referencjami i prowadząca legalną działalność - to zasady bezpieczeństwa, którymi warto się kierować, szukając opiekunki do naszego dziecka. Zanim zostawimy swoją pociechę pod opieką obcej osoby na sylwestrową noc, upewnijmy się, że to najlepszy wybór. Co powinno nas zaniepokoić?

Ogłoszenia, w których panie piszą, że zaopiekują się dzieckiem, popilnują psa i posprzątają w domu, to takie wszystko i nic tak naprawdę i widać, że to nie jest profesjonalna opiekunka - mówi nam Gabriela Ceroń.Warto zapytać, czy niania ma działalność. Bo legalnie zatrudniona opiekunka to przede wszystkim spokój dla rodziców, którzy nie muszą się martwić o ubezpieczenie, jeśli opiekunce zdarzy się coś w naszym domu. A w razie różnych sytuacji, wiedzą, jak się niania nazywa, jaki ma adres i numer telefonu.

Propozycja dla domatorów

Udanego sylwestra wraz z dziećmi można spędzić także w domu. Ważne, by dobrze zaplanować maluchom czas. O pomoc można poprosić specjalną animatorkę.

Można zapytać dzieci, na co mają ochotę, czy chciałyby na przykład przebrać się w niecodzienny strój piratów czy księżniczek - podpowiada Adriana Foryś z firmy "Kreatywne Urodziny - Animacje dla dzieci" z Krakowa w rozmowie z Pawłem Koniecznym.

Możemy zorganizować gry w stylu podchodów, gdzie zapiszemy dzieciom zadania i poukrywamy w domu, a nagrodą będą słodycze albo drobne zabaweczki. Nie zapominajmy o przekąskach, bo dzieci je kochają. Oczywiście musi być dyskoteka. Bez dyskoteki nie ma zabawy, niech się trochę wyszaleją. O północy możemy im zaserwować zimne ognie, dzieci to uwielbiają. Można też własnoręcznie zrobić konfetti z kolorowych papierków albo kupić. Dzieci na pewno będą zachwycone - mówi animatorka.

Dzieci, które nie mają zorganizowanego czasu, po prostu się nudzą. Jeśli się troszkę postaramy i znajdziemy jakieś sposoby, to naprawdę można dzieciom zorganizować fantastyczną zabawę. Rodzice będą mieć czas dla siebie i też będą się świetnie bawić - podkreśla Adriana Foryś.

Jak dodaje, rodzice mogą poprosić o pomoc specjalną animatorkę, która ma już gotowe scenariusze zabaw i niespodzianki dla dzieci.

Takiego animatora można na przykład wynająć wspólnie z sąsiadami, którzy też mają małe dzieci, żeby podzielić koszty.

Proponujemy też wpuszczenie swoich dzieci do szafy, by z naszych ubrań wybrały sobie sylwestrowe przebrania. Dzieciaki będą zachwycone, a czas upłynie im w miłej atmosferze.