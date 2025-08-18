Od dziś rusza kolejny etap remontu warszawskiej Wisłostrady. To nie wszystko - drogowcy wyfrezują też Senatorską i Broniewskiego. Węziej będzie na moście Poniatowskiego i Marszałkowskiej. Z powodu awarii będą utrudnienia na placu Hallera.
W poniedziałek o poranku drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na drugiej nitce Wisłostrady w sąsiedztwie Cytadeli. Pomiędzy ulicami Krasińskiego a Wenedów kierowcy pojadą w stronę Mokotowa jednym pasem. Zostanie on wyznaczony na jezdni, która na co dzień prowadzi w stronę Bielan.
Dla kierowców jadących na północ pozostaną dwa pasy. Z ulicy Krasińskiego będzie można wyjechać tylko w lewo, a z ulicy Wenedów - w prawo. Prace na Wisłostradzie potrwają do końca sierpnia.
"Do tego czasu autobusy linii 185 w stronę CH Ursynów będą jeździły objazdem ulicami: Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską i Sanguszki do Wybrzeża Gdańskiego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.
Kierowcy mogą ominąć utrudnienia ulicami: Wybrzeżem Gdyńskim, przez most Grota-Roweckiego, Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim do mostu Poniatowskiego i nim do Wioślarskiej.
Po długim weekendzie drogowcy wymienią też nawierzchnię ulicy Senatorskiej. Kierowcy od godziny 6:00 nie mogą przejechać z placu Teatralnego do ulicy Miodowej. Objazd został poprowadzony ulicami Andersa i Świętojerską.
Z placu Teatralnego kierowcy skręcą w Nowy Przejazd. Z ulicy Moliera będzie można pojechać prosto w Nowy Przejazd lub skręcić w stronę placu Bankowego. Z kolei na Miodowej trzeba będzie pojechać w lewo, do ulicy Podwale.
"Autobusy 518 będą kończyły i rozpoczynały kursy na pętli Esperanto. Dojadą tam ulicami Świętojerską i Anielewicza. Kierowcy wrócą na ten odcinek Miodowej w piątek, 22 sierpnia, około godziny 5.00" - poinformował ZTM.
- Wykonawca remontu ponad stuletniego wiaduktu mostu Poniatowskiego dokończy wymianę dylatacji. W poniedziałek, rano zostanie zamknięty prawy pas w stronę Pragi-Południe, na całym wiadukcie, czyli od gmachu Muzeum Wojska Polskiego do Wisłostrady. Kierowcy będą mieli w tym kierunku jeden pas. Cały czas będą mogli zjechać na Wisłostradę. Także wjazd na most Poniatowskiego będzie odbywał się bez przeszkód. Wymiana urządzeń potrwa do końca wakacji.
- Zaraz po długim weekendzie rozściełacze i walce przeniosą się na ulicę Broniewskiego. Przez pięć dni ulica będzie zamknięta pomiędzy Krasińskiego a placem Grunwaldzkim. Kierowcy nie przejadą w żadnym kierunku. Objazd poprowadzi ulicami Popiełuszki i Krasińskiego lub Krasińskiego i Powązkowską. Połączenie z Broniewskiego straci ulica Matysiakówny. Prace potrwają od poniedziałku, od około godziny 6.00 do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.00.
- Ciepłownicy usuną awarię instalacji podziemnej przy placu Hallera. Od poniedziałku, 18 kierowcy nie wyjadą z placu na ulicę Jagiellońską. Utrudnienia potrwają pięć dni.
Prace ciepłowników będą wymagały zamknięcia jezdni wyjazdowej z placu, pomiędzy pętlą autobusową a ulicą Jagiellońską. Roboty powinny zakończyć się do piątku.
"Autobusy linii 170 oraz nocnych N03, N14 i N64 w stronę krańców Rondo Starzyńskiego / Winnica / Dw. Centralny nie będą kursowały północną jezdnią placu Hallera. Pojadą ulicami Dąbrowszczaków i Szanajcy do Jagiellońskiej i swoich stałych tras" - przekazał ZTM.
Z kolei od wtorku, drogowcy rozpoczną kolejny etap remontu torowiska na Marszałkowskiej. Jezdnia w kierunku placu Bankowego zostanie zwężona do jednego pasa, od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do wlotu ulicy Sienkiewicza.