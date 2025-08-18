Od dziś rusza kolejny etap remontu warszawskiej Wisłostrady. To nie wszystko - drogowcy wyfrezują też Senatorską i Broniewskiego. Węziej będzie na moście Poniatowskiego i Marszałkowskiej. Z powodu awarii będą utrudnienia na placu Hallera.

Utrudnienia w stolicy. Remonty m.in. na Wisłostradzie / Albert Zawada / PAP

Remont Wisłostrady

W poniedziałek o poranku drogowcy rozpoczną wymianę nawierzchni na drugiej nitce Wisłostrady w sąsiedztwie Cytadeli. Pomiędzy ulicami Krasińskiego a Wenedów kierowcy pojadą w stronę Mokotowa jednym pasem. Zostanie on wyznaczony na jezdni, która na co dzień prowadzi w stronę Bielan.

Dla kierowców jadących na północ pozostaną dwa pasy. Z ulicy Krasińskiego będzie można wyjechać tylko w lewo, a z ulicy Wenedów - w prawo. Prace na Wisłostradzie potrwają do końca sierpnia.

"Do tego czasu autobusy linii 185 w stronę CH Ursynów będą jeździły objazdem ulicami: Mickiewicza, Andersa, Muranowską, Konwiktorską i Sanguszki do Wybrzeża Gdańskiego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Kierowcy mogą ominąć utrudnienia ulicami: Wybrzeżem Gdyńskim, przez most Grota-Roweckiego, Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim do mostu Poniatowskiego i nim do Wioślarskiej.

Prace w innych częściach miasta

Po długim weekendzie drogowcy wymienią też nawierzchnię ulicy Senatorskiej. Kierowcy od godziny 6:00 nie mogą przejechać z placu Teatralnego do ulicy Miodowej. Objazd został poprowadzony ulicami Andersa i Świętojerską.



Z placu Teatralnego kierowcy skręcą w Nowy Przejazd. Z ulicy Moliera będzie można pojechać prosto w Nowy Przejazd lub skręcić w stronę placu Bankowego. Z kolei na Miodowej trzeba będzie pojechać w lewo, do ulicy Podwale.

"Autobusy 518 będą kończyły i rozpoczynały kursy na pętli Esperanto. Dojadą tam ulicami Świętojerską i Anielewicza. Kierowcy wrócą na ten odcinek Miodowej w piątek, 22 sierpnia, około godziny 5.00" - poinformował ZTM.

Wykonawca remontu ponad stuletniego wiaduktu mostu Poniatowskiego dokończy wymianę dylatacji. W poniedziałek, rano zostanie zamknięty prawy pas w stronę Pragi-Południe, na całym wiadukcie, czyli od gmachu Muzeum Wojska Polskiego do Wisłostrady . Kierowcy będą mieli w tym kierunku jeden pas. Cały czas będą mogli zjechać na Wisłostradę. Także wjazd na most Poniatowskiego będzie odbywał się bez przeszkód. Wymiana urządzeń potrwa do końca wakacji.

. Kierowcy będą mieli w tym kierunku jeden pas. Cały czas będą mogli zjechać na Wisłostradę. Także wjazd na most Poniatowskiego będzie odbywał się bez przeszkód. Wymiana urządzeń potrwa do końca wakacji. Zaraz po długim weekendzie rozściełacze i walce przeniosą się na ulicę Broniewskiego . Przez pięć dni ulica będzie zamknięta pomiędzy Krasińskiego a placem Grunwaldzkim. Kierowcy nie przejadą w żadnym kierunku. Objazd poprowadzi ulicami Popiełuszki i Krasińskiego lub Krasińskiego i Powązkowską. Połączenie z Broniewskiego straci ulica Matysiakówny. Prace potrwają od poniedziałku, od około godziny 6.00 do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.00.

. Przez pięć dni ulica będzie zamknięta pomiędzy Krasińskiego a placem Grunwaldzkim. Kierowcy nie przejadą w żadnym kierunku. Objazd poprowadzi ulicami Popiełuszki i Krasińskiego lub Krasińskiego i Powązkowską. Połączenie z Broniewskiego straci ulica Matysiakówny. Prace potrwają od poniedziałku, od około godziny 6.00 do piątku, 22 sierpnia, do godziny 5.00. Ciepłownicy usuną awarię instalacji podziemnej przy placu Hallera. Od poniedziałku, 18 kierowcy nie wyjadą z placu na ulicę Jagiellońską. Utrudnienia potrwają pięć dni.

Prace ciepłowników będą wymagały zamknięcia jezdni wyjazdowej z placu, pomiędzy pętlą autobusową a ulicą Jagiellońską. Roboty powinny zakończyć się do piątku.

"Autobusy linii 170 oraz nocnych N03, N14 i N64 w stronę krańców Rondo Starzyńskiego / Winnica / Dw. Centralny nie będą kursowały północną jezdnią placu Hallera. Pojadą ulicami Dąbrowszczaków i Szanajcy do Jagiellońskiej i swoich stałych tras" - przekazał ZTM.

Z kolei od wtorku, drogowcy rozpoczną kolejny etap remontu torowiska na Marszałkowskiej. Jezdnia w kierunku placu Bankowego zostanie zwężona do jednego pasa, od zatoki przystankowej przed ulicą Złotą do wlotu ulicy Sienkiewicza.