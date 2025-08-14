Nietypowy wypadek w podwarszawskim Tarczynie. O poranku osobówka wjechała w witrynę piekarni. Pojazd zatrzymał się na ladzie - informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 7:45. Kierująca Fiatem Panda uderzyła w budynek przy ul. Komornickiej w Tarczynie.

W obiekcie mieści się piekarnia. Pojazd 20-latki zatrzymał się na ladzie.

Oprócz ekspedientek w sklepie nie było nikogo.

Straciła panowanie nad autem

Według ustaleń policji mieszkanka powiatu piaseczyńskiego wjeżdżając na rondo straciła panowanie nad samochodem i wjechała na wysepkę między jezdniami, następnie na chodnik, po czym uderzyła w witrynę.

20-latka została skierowana na badania stanu psychofizycznego.

Funkcjonariusze przypominają zmotoryzowanym, że upalne temperatury osłabiają koncentrację i wydłużają czas reakcji.

Jak dowiedział się reporter RMF MAXX, poszkodowana z bólem głowy i szyi trafiła do szpitala, natomiast podróżująca z nią jej mama nie wymagała hospitalizacji.