Nietypowy wypadek w podwarszawskim Tarczynie. O poranku osobówka wjechała w witrynę piekarni. Pojazd zatrzymał się na ladzie - informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 7:45. Kierująca Fiatem Panda uderzyła w budynek przy ul. Komornickiej w Tarczynie.
W obiekcie mieści się piekarnia. Pojazd 20-latki zatrzymał się na ladzie.
Oprócz ekspedientek w sklepie nie było nikogo.
Według ustaleń policji mieszkanka powiatu piaseczyńskiego wjeżdżając na rondo straciła panowanie nad samochodem i wjechała na wysepkę między jezdniami, następnie na chodnik, po czym uderzyła w witrynę.
20-latka została skierowana na badania stanu psychofizycznego.
Funkcjonariusze przypominają zmotoryzowanym, że upalne temperatury osłabiają koncentrację i wydłużają czas reakcji.
Jak dowiedział się reporter RMF MAXX, poszkodowana z bólem głowy i szyi trafiła do szpitala, natomiast podróżująca z nią jej mama nie wymagała hospitalizacji.