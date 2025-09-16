40 lat skończy w najbliższy piątek Pelagia - najstarsza hipopotamica nilowa w Polsce. Z tej okazji warszawskie zoo, gdzie żyje zwierzę, zaprasza na urodziny. Jedną z atrakcji ma być pokazowe karmienie jubilatki.

W piątek warszawskie zoo zorganizuje urodziny hipopotamicy Pelagii (Zdjęcie ilustracyjne) / GUILLAUME SOUVANT/AFP / East News

Pelagia 19 września będzie obchodzić swoje urodziny w godzinach od 12:00 do 14:00. W programie m.in.: ciekawostki o hipopotamach i rozmowy z opiekunami, smaczki dla Pelagii z pokazowym karmieniem, wystawa zdjęć Pelagii, konkursy z nagrodami. Do wygrania m.in. książka "Idziemy do zoo. Poznaj i pokoloruj naszych mieszkańców".

Dodatkowo do 21 września w budynku Hipopotamiarni można wrzucać laurki i kartki z życzeniami dla solenizantki. Stoi tam specjalny wiklinowy kosz. Stołeczne zoo zaprasza też do przynoszenia przysmaków - musów i przecierów owocowych w tubkach.

"Ważne, żeby składały się z samych składników roślinnych, bez dodatku cukru" - zaznaczył ogród.

Pelagia mieszkała już we Francji i Niemczech

Pierwsze imię Pelagii to Isaura. Urodziła się w 1985 r. we Wrocławiu. Rok później zawitała do zoo w Paryżu, gdzie Francuzi przechrzcili ją, nadając jej dumnie brzmiące imię - Pelagie. Po długim pobycie w Paryżu Pelagie trafiła w 2010 r. do Hanoweru, a rok później do warszawskiego zoo, gdzie stała się naszą Pelagią.

W stołecznym ogrodzie czekał na nią młodszy kawaler, obecnie 18-letni Hugon.

Hipopotam nilowy to jedyny żyjący obecnie przedstawiciel rodzaju Hippopotamus. Nazwa gatunku pochodzi z języka starogreckiego i oznacza "konia rzecznego". Hipopotamowate to zwierzęta uznawane za jedyne wśród parzystokopytnych, które prowadzą ziemnowodny tryb życia. Mogą żyć zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Ich najbliższymi krewnymi wśród innych zwierząt są walenie, czyli wieloryby i morświny, choć wykazują także podobieństwo do m.in. świń i do innych parzystokopytnych.