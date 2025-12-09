Nowo odkryty miejsce pochówku znajduje się około 50-100 metrów od wcześniej odkrytej mogiły. Badania DNA potwierdziły, że szczątki należą do dzieci zmarłych w latach 1925-1961, czyli w okresie działalności placówki. Najczęstszymi przyczynami śmierci były niedożywienie oraz choroby zakaźne, takie jak gruźlica, odra i zapalenie płuc.

Wykopaliska i identyfikacja ofiar

Wykopaliska w Tuam rozpoczęły się latem i są nadzorowane przez niezależny organ - Biuro Dyrektora ds. Autoryzowanej Interwencji w Tuam (ODAIT). Jak poinformował RTE - irlandzki publiczny nadawca, dotychczas odnaleziono ciała 11 niemowląt, z czego cztery w ostatnim miesiącu. Wszystkie pochowano w trumnach i pochodzą z okresu 1925-1961, kiedy funkcjonował dom prowadzony przez zakonnice.

Daniel MacSweeney, który kieruje wykopaliskami przyznał, że eksperci medycyny sądowej i archeologii są przekonani, że sposób pochówku oraz fakt, iż wszystkie szczątki były szczątkami niemowląt, wskazują na związek z domem.

Mamy przesłanki wskazujące na możliwość istnienia dalszych grobów niemowląt i dzieci. W nadchodzących tygodniach i miesiącach przeprowadzimy tam prace wykopaliskowe i zobaczymy, co znajdziemy - powiedział. Istnieje również mapa historyczna, która pokazuje większy cmentarz w tej części stanowiska. Tam również przeprowadzimy wykopaliska i sprawdzimy, czy znajdują się tam inne pochówki - dodał.

Do ODAIT zgłosiło się już 160 osób gotowych przekazać swoje DNA w celu identyfikacji ofiar. Władze apelują do kolejnych rodzin o udział w badaniach genetycznych.

Dramatyczne warunki w Domach Matki i Dziecka

Dom Matki i Dziecka w Tuam prowadzony był przez zakon sióstr Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przez 36 lat. Był jednym z wielu podobnych ośrodków w Irlandii, do których trafiały głównie niezamężne kobiety w ciąży oraz samotne matki. W 2021 roku opublikowano raport dotyczący 18 takich placówek, który ujawnił liczne nieprawidłowości - od fatalnych warunków sanitarnych, przez przymusowe adopcje, po dramatycznie wysoki wskaźnik śmiertelności dzieci.

W niektórych ośrodkach śmiertelność sięgała nawet 75 procent, a łącznie w irlandzkich Domach Matki i Dziecka w XX wieku zmarło około 9 tysięcy dzieci i niemowląt.