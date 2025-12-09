Na terenie dawnego Domu Matki i Dziecka w Tuam w Irlandii, który był prowadzony przez siostry Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, odnaleziono kolejne cmentarzysko z ciałami dzieci. Odkrycie rzuca nowe światło na historię ośrodka, gdzie wcześniej znaleziono szczątki niemal 800 dzieci.
- Odkryto drugie cmentarzysko dzieci na terenie Domu Matki i Dziecka w Tuam.
- Prace ekshumacyjne prowadzone są przez niezależny organ.
- Dotychczas odnaleziono szczątki 11 niemowląt, a badania DNA mają pomóc w ich identyfikacji.
- W latach 1925-1961 w ośrodku zmarły setki dzieci, głównie z powodu niedożywienia i chorób zakaźnych.
- Raporty ujawniają dramatyczne warunki i wysoką śmiertelność w irlandzkich Domach Matki i Dziecka.
Na terenie byłego Domu Matki i Dziecka w Tuam, w zachodniej Irlandii, badacze prowadzący prace ekshumacyjne natrafili na drugie miejsce pochówku dzieci. Eksperci medycyny sądowej określili to odkrycie jako "znaczące" w kontekście trwających wykopalisk. Co istotne, przed rozpoczęciem badań nie było żadnych widocznych śladów sugerujących istnienie kolejnego miejsca pochówku.
Pierwsze niepokojące sygnały dotyczące zgonów dzieci w Tuam pojawiły się już w 2014 roku, kiedy lokalna historyczka Catherine Corless ujawniła, że blisko setka dzieci zmarłych w ośrodku nie została pochowana na oficjalnych cmentarzach. W wyniku dalszego śledztwa odkryto masowy grób, który kiedyś służył jako dół na nieczystości, ze szczątkami 796 dzieci, w wieku od 9 miesięcy do trzech lat.