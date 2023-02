Padający gęsty śnieg spowodował utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie. Pomimo to, że z żywiołem walczy 170 pługopiaskarek, mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów. Również kierowcy muszą się zmierzyć z błotem pośniegowym zalegającym na jezdniach.

/ Piotr Nowak / PAP

Ze śniegiem w stolicy walczy Zarząd Oczyszczania Miasta. Na ulice, którymi kursują autobusy, ZOM skierował 170 pługosolarek. Kolejne 300 czeka w gotowości, by w każdej chwili wyruszyć na miasto.

Niestety, jak na razie żywioł wygrywa i powoduje opóźnienia, a nawet zmiany tras komunikacji miejskiej.

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych w całej sieci warszawskiego transportu publicznego występują opóźnienia w kursowaniu pojazdów wszystkich trakcji. Możliwe opóźnienia kursów, odwołania oraz skierowanie linii na trasy objazdowe - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii 703, 711 i 733.

Na jezdniach jest mnóstwo błota pośniegowego, choć widać pracujące pojazdy, które z nim walczą. Kierowcy jadą bardzo wolno, co oprócz trudnych warunków atmosferycznych, spowodowane jest słabą widocznością, którą potęguje padający śnieg. Na szczęście dodatnia temperatura powoduje, że śnieg roztapia się.



Policja na razie nie odnotowała większych kolizji, ale zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

/ Piotr Nowak / PAP

Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z prognoz wynika, że wieczorem i w nocy temperatura spadnie do ok. minus 2 stopni Celsjusza. Możliwe są oblodzenia. Na drogach i chodnikach będzie ślisko. Opady śniegu potrwają do późnych godzin nocnych.