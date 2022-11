Andrzej Z. "Słowik", Leszek D. "Wańka" i Janusz P. "Parasol" są w grupie ponad 20 osób, zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymań dokonano na polecenie mazowieckiego wydziału zamiejscowego departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Andrzej Z. "Słowik" na zdj. z 2013 r. / Radek Pietruszka / PAP

Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej podał, że zatrzymani będą doprowadzeni do prokuratury i tam zostaną im postawione zarzuty. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych - zapowiedział.

O zatrzymaniach jako pierwszy informował we wtorek portal tvp.info. "Bossowie “Pruszkowa" mieli zostać zatrzymani w swoich domach" - podał, powołując się na ich obrończynię - adwokat Julię Dekoninck.