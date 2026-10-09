Seria zatrzymań nastolatków. „Autorzy takich nagrań muszą liczyć się z konsekwencjami”

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Seria policyjnych zatrzymań nastolatków w Warszawie i okolicach. Rano warszawska komenda przekazała informacje o zatrzymaniu 14-latka z Józefowa, dwóch 15-latków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa. 14-latek chciał przynieść do szkoły nóż, pozostali publikowali w mediach społecznościowych nagrania z groźbami pozbawienia życia innych osób. Z kolei policjanci z warszawskiego Mokotowa zatrzymali na terenie szkoły 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych. To jednak nie koniec zatrzymań. Policja cały czas publikuje najnowsze komunikaty.

Policjanci przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim, zdj. Przemysław Piątkowski

Policjanci przed jedną ze szkół w Mińsku Mazowieckim, zdj. Przemysław Piątkowski / PAP

Piątkowe zatrzymania nastolatków na Mazowszu:

Pruszków - dwóch 15-latków;

Warszawa: Bemowo - 13-latek, Mokotów: 14-latek, Śródmieście: 16-latek;

Józefów - 14-latek;

Mszczonów - 15-latek.

Stołeczna policja poinformowała rano o zatrzymaniach w sumie szóstki nastolatków. Potem mazowiecka policja przekazała informację o zatrzymaniu kolejnego nastolatka.

Do pierwszego doszło w Pruszkowie. Tamtejsi funkcjonariusze zatrzymali dwóch 15-latków, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, którzy mieli zamieścić w mediach społecznościowych nagranie z groźbami pozbawienia życia innych osób. „Autorzy takich nagrań muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami” – napisali policjanci.

Tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”

Kolejne zatrzymanie przeprowadzili policjanci z komisariatu Nowe Bemowo w Warszawie. Chodzi o 13-latka, który miał opublikować w komunikatorze na grupie klasowej zdjęcie noża i grozić innemu uczniowi. Nastolatek tłumaczył, że „zrobił to z głupoty”.

Z kolei policjanci z Józefowa zatrzymali 14-latka, który planował przynieść do szkoły nóż, a jego zachowanie mogło zagrozić bezpieczeństwu innych osób. „Reakcja nastąpiła po zgłoszeniu od innego ucznia. O losie nastolatka zadecyduje sąd rodzinny” - napisali funkcjonariusze.

Przyniósł nóż i 11 petard do szkoły

Najnowsze informacje pochodzą od policjantów z Mokotowa. Na terenie jednej z tamtejszych szkół zatrzymali 14-latka, który posiadał nóż z ukrytym ostrzem. Nastolatek miał przy sobie także 11 petard hukowych.

Dokumenty w sprawie nastolatka zostaną przekazane do sądu rodzinnego.

Zatrzymany w trakcie praktyk szkolnych

Do kolejnego zatrzymania na Mazowszu doszło w Mszczonowie. Policjanci z Żyrardowa zatrzymali o godz. 9:10 w trakcie praktyk szkolnych 15-latka, mieszkańca gminy Wiskitki. Chłopak w mediach społecznościowych miał grozić innym osobom pozbawieniem życia. Przy nastolatku zabezpieczono ostre narzędzie. 15-latek został przewieziony do komendy.

Balisong w plecaku 16-latka

Z kolei policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali 16-letniego ucznia jednego z miejscowych zespołów szkół, który przyniósł do placówki nóż typu balisong.

O możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa policyjny patrol poinformował pracownik szkoły. Niebezpieczne narzędzie policjanci znaleźli w plecaku nastolatka.

Tragiczny bilans ataków w szkołach - jedna osoba nie żyje, 12 poszkodowanych

W środę i w czwartek w szkołach na Mazowszu doszło do dwóch tragicznych zdarzeń. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.

W związku z ostatnimi zdarzeniami dziś część placówek edukacyjnych w woj. mazowieckim jest zamknięta, przy szkołach pojawiły się patrole policji i straży miejskiej.

Pokłócił się z matką i wyszedł zdenerwowany. Siostra 15-latka o tym, co działo się przed atakiem w szkole Dziś sąd rodzinny i nieletni zajmie się sprawą 15-latka, który w czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim (woj. mazowieckie) zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby – w tym 37-letnią woźną. Kobieta zmarła. „Czasami…

Policja: Na razie nic nie wskazuje na challenge

Po tych zdarzeniach sama policja informowała, że sprawdza doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków nożowników na szkoły.

Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce” - przekazała rano na portalu X polska policja.

W sumie 10 osób zatrzymanych, 10 tys. placówek skontrolowanych

Do tej pory policjanci skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. W całym kraju zatrzymali 10 osób, które odpowiedzą w większości za kierowanie gróźb karalnych.



Przypominamy: każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne - zaznacza policja we wpisie na platformie X.

Apelujemy o powściągliwość w rozpowszechnianiu niezweryfikowanych informacji oraz o przeciwdziałanie dezinformacji, opierając się wyłącznie na faktach i unikając powielania niesprawdzonych doniesień - dodała policja.

„Chcieli budować zasięgi, zaistnieć”

Jak podkreślała na antenie Radia RMF24 Katarzyna Nowak, dyrektorka Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, te 10 zatrzymań to stan na godz. 6 rano w piątek. Każda informacja, która znalazła się w przestrzeni medialnej, każdy filmik, który został wrzucony do sieci, jest przedmiotem naszego działania. To nie jest koniec naszych działań. Już wiem, że będą kolejne zatrzymania i będą kolejne informacje, które będziemy oczywiście sukcesywnie państwu przekazywać – zapewniła.

Rozmówczyni Piotra Salaka dodała, że do zatrzymań doszło na terenie województw: podkarpackiego, śląskiego, pomorskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Jak podkreślała Nowak, w większości zatrzymani to osoby małoletnie, które po ostatnich tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu publikowały w sieci groźby karalne.

Te osoby chciały zaistnieć. Oczywiście chciały budować zasięgi. To są najczęściej osoby młode, które zakryły twarz, wzięły do ręki jakieś niebezpieczne narzędzia, publikowały filmiki. Ten brak świadomości prawnej nie wyklucza odpowiedzialności prawnej, więc na pewno w każdej takiej sytuacji te osoby poniosą odpowiedzialność – podkreśliła Nowak.

Jak zaznaczyła, każdy taki film czy post analizuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jeżeli będą tam treści, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli na przykład zapowiedź jakiegoś ataku, czyli na przykład kierowanie gróźb karalnych, takie osoby będą pociągane do odpowiedzialności karnej – zapewniła Nowak.