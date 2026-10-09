Twierdzą, że film był głupim żartem. 15-latkowie sami zgłosili się na policję

RMF24

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Dwaj 15-latkowie zgłosili się do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na Mazowszu. Chłopcy nagrali film, w którym grozili śmiercią innym uczniom w mieście. Twierdzą, że był to głupi żart.

W czwartek wieczorem do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie zgłosiło się dwóch 15-latków wraz z rodzicami. Jak poinformowali, są autorami filmików, w których grozili śmiercią uczniom szkół w mieście.

Nastolatkowie zamieścili nagrania na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych. Stamtąd trafiły one na ogólnodostępne platformy.

15-latkowie twierdzą, że filmy opublikowali dla żartu i nie mieli złych intencji.

Policja zabezpieczyła między innymi telefony nastolatków. Teraz o ich losie zdecyduje sąd rodzinny.

Seria zatrzymań nastolatków

Od rana z całego kraju napływają kolejne informacje o zatrzymaniach nastolatków przez policję. To osoby, które albo publikowały w sieci nagrania, w których groziły innym, albo takie, które do szkół przyniosły noże lub inne niebezpieczne narzędzia.

W tym tygodniu doszło do dwóch dramatycznych zdarzeń w szkołach na Mazowszu.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – jedna z kobiet zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Chłopak miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty.