RMF24

„Polska potrzebuje waszego wsparcia. Nie chcemy być sami, tak jak kiedyś w przeszłości, wobec ewidentnych prowokacji i eskalacji ze strony Rosji” – zwrócił się do liderów Czech, Słowacji, Węgier i Austrii Donald Tusk. Po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej i Austrii w Bratysławie polski premier apelował o wspólną akcję europejską wsparcia Ukrainy.

W poniedziałek w Zamku Bratysławskim odbywa się szczyt Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerza Austrii Christiana Stockera. Tusk po spotkaniu podkreślił, że w gronie Grupy Wyszehradzkiej są pewne różnice dotyczące polityki wobec Ukrainy i Rosji. Wspominając piątkowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, apelował, aby różnice odłożyć na bok.

Apeluje o solidarność z Polską, nie z Ukrainą w tej chwili. Kilka dni temu trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski. To nie jest pierwsza prowokacja rosyjska, ale tak groźnej prowokacji do tej pory nie było. Dwie z tych rakiet spadły niedaleko granicy Polski ze Słowacją – mówił.

Podkreślił, że chciałby, żeby Ukraina była zdolna zestrzeliwać rakiety rosyjskie, które są wymierzone w terytorium UE, w tym w polskie terytorium. Dlatego będę was prosił o solidarną, wspólną akcję europejską wsparcia Ukrainy, bo to jest wyraz solidarności z Polską i całą Europą, nie tylko z Ukrainą. Polska potrzebuje waszego wsparcia. Nie chcemy być sami, tak jak kiedyś w przeszłości, wobec ewidentnych prowokacji i eskalacji ze strony Rosji – zaznaczył.

Tusk przypomniał, że ostrzegał Radę Europejską o możliwej eskalacji ze strony Rosji. Dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości. Eskalacja jest faktem, a najbliższe miesiące mogą być dużo groźniejsze – prognozował.

Powiedział, że uważa, że Węgry, Austria, Słowacja i Czechy w tej sytuacji powinny myśleć o solidarności z całą Europą i Polską „niezależnie od tego, jak oceniają sam przebieg wojny, Ukrainę i Rosję”.

Nie wiem, czy ten apel przemówi do waszych serc, ale jestem przekonany, że ta sprawa rozstrzygnie o przyszłości Europy – mówił.

Premier o propozycji unijnego budżetu

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu liderów Grupy Wyszehradzkiej oraz kanclerza Austrii w Bratysławie Tusk odniósł się do propozycji przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy, który zaproponował obniżenie całego budżetu UE na lata 2028–2034 o 10 proc. względem pierwotnych planów KE, w tym zmniejszenie o 2,4 proc. środków na politykę spójności.

Premier podkreślił, że obecnie państwa regionu jak Polska „potrzebują więcej, a nie mniej środków”. Wśród powodów wymienił m.in. agresję Rosji na Ukrainę czy wysokie ceny energii w krajach regionu.

Trzeba przygotować dobrą taktykę, tak aby przekonać naszych partnerów w Radzie Europejskiej. Będę bardzo stanowczy w tej kwestii i nie zaakceptuję wersji budżetu, która miałaby oznaczać wyższe ceny energii, dotkliwe koszty społeczne albo osłabienie obronności Polski i innych krajów flanki wschodniej - zapowiedział Tusk.

Przesunięcie ETS2

Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że pomiędzy wszystkimi państwami Grupy oraz Austrią panuje pełna zgoda, że można mówić o wzmocnieniu europejskiej konkurencyjności tylko wtedy, gdy „zrobimy coś z wysokimi cenami energii elektrycznej”.

Przekazał, że podczas spotkania rozmawiano o sposobach, w jaki można doprowadzić do obniżenia cen energii, w tym m.in. o decouplingu, czyli o oddzieleniu cen energii elektrycznej od cen gazu ziemnego.

Fico podkreślił ponadto, że wniosek Grupy Wyszehradzkiej po poniedziałkowym spotkaniu jest taki, aby „odłożyć aplikacje tych zezwoleń emisyjnych na mieszkalnictwo i transport aż do roku 2030, abyśmy nie zaczęli sprzedawać tych zezwoleń na giełdzie”. To jest jasne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej - podkreślił.

Zdaniem premiera Czech wprowadzenie nowej opłaty klimatycznej to „destrukcja rafinerii w Europie (...) i wysokie ceny mieszkań, mieszkalnictwa, ropy”, a Czesi już płacą „coraz więcej euro”.

Premier Węgier podkreślił, że z radością przyłączył się do „idei posłania listu, jeśli chodzi o rewizję ETS2 i o przesunięcie go na okres późniejszy”.

ETS to system handlu uprawnieniami do emisji CO2, którym obecnie objęta jest energetyka. Mechanizm został wprowadzony przez Unię Europejską, by ograniczać emisję gazów cieplarnianych (głównie CO2) poprzez nadanie im ceny. Od 2028 r. ma wejść w życie ETS2, który prawami do emisji obejmie m.in. transport czy budownictwo.

Premier Słowacji oświadczył ponadto, że przedstawiona w ubiegłą sobotę przez Costę propozycja budżetu UE na lata 2028-34 jest nie do zaakceptowania przez państwa V4. Czeka nas jeszcze olbrzymia ilość rozmów, rokowań, negocjacji, abyśmy uzgodnili jakieś wspólne stanowisko - dodał.

Niepochlebnie o propozycji budżetu wyraził się też Andrej Babisz. Zaznaczył, że przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej będą „walczyć o to, aby ten budżet się zmienił”.

Premier Węgier Peter Magyar, odnosząc się do planowanego budżetu UE powiedział, że należy wziąć pod uwagę dziedzictwo historyczne krajów Europy Środkowej i państw bloku wschodniego, a także wyższe koszty energii i bliskość wojny. Dodał, że w taki sposób można „budować dużo silniejszą Europę” i sprawiać, „by Grupa Wyszehradzka i cała Europa Środkowa była bardziej rozwinięta, miała sukcesy”.

Magyar zaznaczył także, że solidarność jest istotna, „ale jesteśmy w ramach nowego budżetu zmuszani do tego, w jaki sposób mamy być solidarni”. Zapowiedział przy tym także, że „tam, gdzie Słowacja, Czechy, Polska są solidarne, tam są również solidarne Węgry”. Jak dodał, państwa te mogą sobie „w różnych obszarach pomagać”. Będziemy to robili również w przyszłości, tak jak robiliśmy to w przeszłości - dodał.

Kanclerz Austrii Christian Stocker stwierdził z kolei, że partnerstwa, takie jak Grupa Wyszehradzka, wzmacniają UE oraz że Austria chce być sojusznikiem Grupy. Ocenił, że możliwe jest zamknięcie negocjacji nt. przyszłego budżetu Unii do końca tego roku, ale - jak zaznaczył - „trzeba prowadzić jeszcze dużo rozmów w tym zakresie”.